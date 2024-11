Korántsem vehető biztosra, hogy ténylegesen akkora minimálbér-emelést kapnak a munkavállalók, ahogyan a most aláírt hároméves bérmegállapodás rögzíti. Mint ismert, közel tíz év után kötöttek újra többéves megállapodást Magyarországon a munkaadói és munkavállalói szervezetek, amelynek értelmében 2025. január elsejétől 9 százalékkal, majd azt követően 2026-ban 13, 2027-ben pedig további 14 százalékkal emelkedik a minimálbér összege, mire az utolsó évben el nem éri a rendszeres bruttó átlagkeresetek 50 százalékát, a 374 ezer forintot. Ezek a számok azonban nincsenek kőbe vésve.

Meglepetés: lehet, hogy jobban emelkedik a minimálbér, mint most ígérik / Fotó: Czeglédi Zsolt

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a múlt héten egy háttérbeszélgetésen hívta fel rá a figyelmet, hogy van egy olyan záradéka a megállapodásnak, amelyek alapján eltérhetnek a megállapodásban rögzített emeléstől a szociális partnerek, és újra leülnek tárgyalni abban az esetben,

ha a gazdasági adatok, így az infláció és a GDP összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányba egy százalékkal.

Mindez a gyakorlatban úgy nézne ki, hogy ha a gazdasági növekedés egy százalékkal alacsonyabb, az infláció pedig egy százalékkal nagyobb lesz, a kettő összesített eredménye nulla, a kettő kioltja egymást, tehát érvényben marad a megállapodás. Ha viszont például a GDP-bővülés kisebb lesz egy százalékkal, miközben a fogyasztói árak is mérséklődnek egy százalékkal, a két gazdasági adat összesített értéke ez esetben több lesz, mint 2 százalék, tehát újra le kellene ülniük a munkaadóknak és szakszervezeteknek, és a tárgyalások eredményeképp valószínűleg a minimálbér-emelés mértékét is csökkenteni kellene.

Persze ez igaz fordítottan is, ha a gazdasági növekedés, amit most a kormány 3,4 százalékra becsül, és a 3,2 százalékos infláció is a vártnál sokkal jobb lesz jövőre, akkor 2026-ban az emelés mértéke is nagyobb lehet 13 százaléknál.

Be kellett építeni egy korrekciós mechanizmust

Kényes kérdés, hogy egy ilyen bizonytalan külgazdasági környezetben hogyan lehet három évre úgy megállapodni, hogy ne menjünk neki százzal a falnak

– mondta a Világgazdaságnak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, aki szerint ezzel azt üzenik, minden helyzetre felkészültek, tehát nem ész nélkül állapodtak meg előre, hanem körültekintően, megadva a korrekciós lehetőséget, hogy időben be tudjanak avatkozni akármilyen forgatókönyv esetében.