Orbán Viktor: megvan a bérmegállapodás

Véget érhetnek a háborús évek

Mivel nem mindegy, hogy a következő évet a háború vagy a béke jellemzi, Orbán Viktor szerint a megállapodással meg kellett várni az amerikai elnökválasztást. A felülvizsgálati záradékról szólva pedig kiemelte, hogy az egyezség egy optimista forgatókönyvön alapul. Kiemelte, hogy az egyeztetések során fontos, hogy mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon legyen meg a nemzeti elkötelezettség.

Végül is mindannyian csak magyarok vagyunk és senki sem boldogulhat úgy, hogy Magyarország nem boldogul.

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint a megállapodás végrehajtásához a termelékenységnek is javulnia kell. Nemzetközi kitekintésben pedig elmondta, hogy ez lehetővé teszi, hogy hazánk a középmezőny élére kerüljön a bérszínvonalban, hiszen, az 40 százalékkal nő 2027-re, míg reálértékben is 29 százalékkal nőhet. Orbán Viktor szerint a 2025-ös év fantasztikus év lehet, ahol 3 százalék fölötti mértékben nőhet a gazdaság és amit egy állami beruházási boom is hajthat, hiszen jövőre mintegy 8100 milliárd forint értékben 300 új beruházás indul, amiből 450 milliárd forint meg is érkezik a gazdaságba.

Ráadásul jövőben számos fontos beruházás kivitelezése készül el, így a Budapest–Belgrád vasútvonal, valamint hatalmas gyárak Győrben, Szegeden és Debrecenben. Ez azonban a nagyok dolga, míg

a megállapodás nyertesei a kicsik, tehát a munkavállalók és a kis- és középvállalkozások.

Orbán Viktor szerint ugyanis ezt a megállapodást a Demján Sándor program nélkül nem lehetett volna megkötni. A program 1410 milliárd forrást juttat a kis- és középvállalkozásoknak. A munkavállalói oldalt a megállapodást segítette a munkáshitel és a lakhatási támogatás is, noha ezen lépések nem részei a bérmegállapodásnak. A bérmegállapodás tehát nem értékelhető pusztán önmagában, csak az új gazdaságpolitikai program részeként.