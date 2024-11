Közeleg a karácsony: egyre népszerűbb ajándék a repülőjegy

Az elmúlt években jelentősen megváltoztak az ajándékozási szokások, és egyre gyakoribbá vált az élmények ajándékozása, ezzel együtt a repülőjegyé is. A Repjegy.hu friss kutatása arra kereste a választ, hogy a magyarok körében mennyire népszerű ez a fajta ajándékozási forma. A légitársaságok is rájöttek erre, november elejétől elkezdődtek a téli akciók.

A repülőjegy is szép ajándék lehet utazni vágyó családtagjainknak / Fotó: Getty Images

„Akkor, amikor egy repülőjegy sok esetben olcsóbb, mint az autós utazás, egyértelmű, hogy sokan inkább a repülős utazást választják. És miért ne gondolkodnának ebben ajándékozáskor is? Ma már egyre több család dönt például a nagy ünnepekkor a repülős utazás mellett, mert közös élményt jelent” – árulta el Holczinger Zoltán, a Repjegy.hu online üzletágvezetője.

Nemcsak karácsonyra veszünk repülőjegyet

A cég kétezer fős, nem reprezentatív kutatása szerint a megkérdezettek 23 százaléka már ajándékozott utazást vagy repülőjegyet, 18 százalékuk pedig jelenleg is tervezi, hogy ilyen ajándékot választ. Azok közül, akik már adtak repülőjegyet ajándékba, 28 százalék választotta az utalvány formáját.

Jellemzően (70 százalék) születésnapra,

45 százalék karácsonyra,

13 százalék pedig ballagásra vagy diplomaosztóra ajándékozott repülőjegyet.

Holczinger Zoltán hozzátette, hogy a válaszadók 61 százaléka 10 és 50 ezer forint közötti értékben ajándékozott repülőjegy-utalványt, míg 41 százalék évente egyszer, 15 százalék pedig évente akár több alkalommal is él ezzel a lehetőséggel.

A szakértő szerint a téli időszakban egyre többen vakációznak egzotikus helyeken, adataik szerint évek óta a legkedveltebb úti célok közé tartozik Phuket, Bali és a Maldív-szigetek, de igen népszerű Havanna, Mauritius és Cancun is. Új távoli, téli úti célok is megjelentek, mint például a Malajziában található Langkawi vagy a kínai Sanya. Természetesen továbbra is népszerűek az európai nagyvárosok is.

Az év végén megugrik a repülőjegy-ajándékozási kedv is, azonban van néhány fontos dolog, amire érdemes odafigyelni.

Az ajándékozás egyik legpraktikusabb formája az utalvány: értéke már 10 ezer forinttól kezdődik, felső határ pedig nincs. Nem szükséges előre meghatározni az úti célt, ezért a megajándékozott szabadon dönthet róla, és egy éven belül bármikor felhasználhatja. Az utalvány egyaránt érvényes egyirányú, oda-vissza vagy több szakaszra szóló repülőjegyek foglalására, bármelyik fapados vagy hagyományos légitársaság járatán.