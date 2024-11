Továbbra sincs megállapodás a 2025-ös minimálbérről, talán jövő héten lesz

Közeledtek ugyan álláspontok, de nem tudtak megegyezni a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) mai tárgyalási fordulóján szakszervezetek és a munkaadók a 2025-ös minimálbér emelésének mértékéről. Pedig hétfőn még úgy tűnt, hogy a héten lezárulhat a nyár közepe óta zajló tárgyalás-sorozat, mindkét oldal képviselője kifejezetten bizakodó volt a sikeres befejést illetően.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Nincs megállapodás, de abban állapodtunk meg a résztvevő felekkel, hogy továbbra sem mondunk részleteket, néhány nap múlva folytatjuk – mondta a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, aki bizakodó, hogy a jövő héten, várhatóan hétfőn sorra kerülő VKF fordulón már sikerül tető alá hozni a megállapodást.

Jelezte, hogy a megállapodás szövegezésénél tartanak, a tárgyalásokon résztvevő 6 félnek ilyenkor a saját tagszervezeteivel is le kell, hogy egyeztesse a megállapodás részleteit.

Perlusz László hozzátette azt is, hogy mindenki próbál elmenni a falig, vagy azon túl is. Arra a kérdésre, hogy a kormány tett-e bármilyen javaslatot vagy engedményt, ahogy korábban a munkaadói oldal kérte, azt válaszolta, hogy a kormány is kompromisszumkész és megpróbál elmenni falig.

A kormányoldal többet tesz, mint hogy moderálja a tárgyalásokat, próbál tevőlegesen is részt vállalni a megállapodásban

– mondta a VOSZ főtitkára, hozzátette, hogy a főbb tartalmi elemeket tekintve akár már a mai nap egymás tenyerébe csaphattak volna, de ez néhány napot még várat magára.

A munkavállalói oldal is bizakodó

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője is bizakodó volt a VKF mai fordulóját követően, már csak azért is, mert számukra kedvező irányba mozdultak el a tárgyalások.

Voltak olyan elképzelések az elmúlt napokban, amelyek nem könnyítették volna meg a helyzetünket, szakszervezeti oldalról nem voltak támogathatóak

– fogalmazott a Liga vezetője. Elárulta, hogy próbáltak visszamenni egy korábbi szövegtervezethez és elképzeléseikhez és azt próbálták korrigálni a munkaadói oldal javaslatai alapján. Ebből összeállt egy tervezet, amit most mindenki a tagszervezetivel fogja leegyeztetni.