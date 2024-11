Nincs még megállapodás, de közeledtünk hozzá – mondta a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának hétfő délelőtt tartott ülését követően. Ahogy korábban megírtuk, bár sokáig úgy tűnt, hogy közel a megállapodás, az elmúlt hetekben távolodtak egymástól álláspontok a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének mértékéről.

Áttörés: napokon belül megállapodhatnak a 2025-ös minimálbérről a szakszervezetek és a munkaadók / Fotó: Székelyhidi Balázs

Ennek oka a harmadik negyedéves, a vártnál jóval gyengébb GDP-adat, amely utána vállalkozók már túlzónak találták két számjegyű minimálbér-emelést, és helyette a 8 százalékos mértéket tartották kivitelezhetőnek. Ugyanakkor nem is zárkóztak el a 10 százalékos emeléstől sem, a VOSZ főtitkára egy hete kormányzati szerepvállalástól és adócsökkentéstől tette függővé, hogy 2025. január elsejével 10 százalékkal emelkedjen a minimálbér összege.

Perlusz László szerint a mai tárgyaláson fontos részleteket próbáltak meg fixálni, ami mindenkinek ad feladatot, köztük a kormányzatnak is. A folytatás szerdán következik, de abban egyeztek meg a részt vevő felek, hogy addig nem közlik a nyilvánossággal a megállapodás részleteit.

Elmondta azt is, hogy mindenki szeretne megállapodni, a kompromisszumkészség is megvan szakszervezeti és vállalkozói oldalon, de szerinte nem biztos, hogy végül mind a hat szervezet aláírja megállapodást. Azt azonban elismerte, hogy érdemes három évre megállapodniuk, ugyanis 2027-re el kell érnie a minimálbérnek a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. „Ebben mindhárom félnek van feladata, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek és a kormányzatnak. Az idei évi adatok alapján erőltetett bérfelzárkózásról beszélünk, ezért ebben a kormányzatnak is valamilyen módon részt kell vállalnia” – mondta, hozzátéve, hogy lát rá esélyt, hogy szerdán lényegében megállapodnak a tartalmi elemekről.

Elindították a megállapodás szövegezését

„Egyelőre megszakítottuk az egyeztetést, ennek csak időbeli korlátja volt, szerdán folytatjuk” – mondta lapunknak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, aki hozzátette, hogy

a megállapodás szövegezését is elindították. Most mindenki a saját szervezeteivel kell hogy egyeztesse a megállapodás részleteit, emiatt még megfogalmazódhatnak alternatív javaslatok.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e már a héten megállapodás, Mészáros Melinda azt mondta, hogy „közeledünk”. Ahogy minden évben, úgy ezúttal is mindenkinek kompromisszumkészségről kell bizonyosságot tennie a megállapodás aláírása előtt. Azonban számokat nem kívánt elárulni, hogy pontosan mit takar majd a jövő évi minimálbér-emelés, viszont azt mondta, bizakodó, már a mai nap előtt is az volt, de felmerültek szövegezésbeli kérdések, akár a kormányzat hozzájárulását illetően.

Bízunk benne, hogy szerdán ennek a végére tudunk érni

– mondta a Liga vezetője, hozzáfűzve, hogy kezdettől fogva egy dologhoz ragaszkodtak, hogy a 12 százalékos átlagos emelés a három év alatt megtörténjen. „Úgy tűnik, hogy ennek lesz realitása.”