Augusztustól szériában készülnek a BMW Neue Klasse futóművek Debrecenben

A futóműgyárnak otthont adó 15,3 ezer négyzetméteres csarnok az OTP Ingatlan Alap és a Pattoni együttműködésében valósult meg, built-to-suit konstrukcióban 7,5 milliárd forintból. Bár a hivatalos átadás csak a napokban történt meg, a prototípus-, és próbagyártás a BMW számára már tavaly ősz óta folyik. Jelenleg a gyártási folyamatok idejének optimalizálásával foglalkoznak.

Óránként 35 BMW futómű készül a debreceni gyárban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A gyárban egy óra alatt 35 komplett futómű készül el – ez darabonként 98 másodperces gyártási időt és óránként két teherautónyi, éves szinten pedig több mint százezer készárut jelent. A két műszakosra tervezett üzem teljes felfutása 2027-re várható, akkor kívánják a létszámot is felfejleszteni 220 főre. A próbagyártás jelenleg is zajlik, amihez mérések is tartoznak, a cél pedig az egyes ciklusok gyártási idejének a csökkentése.

A BMW és a Mercedes beszállítói is

Az augusztusban induló sorozatgyártás teljes egészében a megrendelő igényeihez igazodik, mint ahogy a BMW választotta ki azt a 61 beszállítót is, amelyik ellátja alkatrészekkel a ZF Chassis Modules Hungary Kft.-t. Ezek között ott van példáu la Bosch maklári és a GKN felsőzsolcai gyára is. A magyarországi cég világszerte

27 gyárral és

3500 munkavállalóval rendelkező ZF Foxonn Chassis Modules csoporthoz tartozik,

árbevételük mintegy 4,5 milliárd euró.

A cégnek Magyarországon két telephelye van:

a debreceni gyár mellett Kecskeméten is van egy üzemük, amely a Mercedes gyár bővítése kapcsán kapott lehetőséget futóművek szállítására.

Mindkét helyen elektromos autókhoz gyártják ezeket a fődarabokat. A BMW esetében a teljesen új Neue Klasse modellek épülnek majd a ZF Chassis Modules futóműveire – ezek az x3 és az x4 utódmodelljei lesznek és 2034-ig tervezi a BMW őket gyártani. Kecskeméten pedig a C-Klasse és az E-Klasse utódmodelljeit fogják első és hátsó futóművekkel kiszolgálni.

Ígéretesnek tűnik a közös biznisz

A ZF Foxonn Chassis Modules a világ negyedik autóipari beszállítójának számító német ZF Friedrichshafe és a világ legnagyobb elektronikai bérgyártójaként számon tartott tajvani Foxconn közös vállalata, amelybe a német cég 27 gyárat és azok árbevételét vitte be, a Foxconn hozománya pedig egymilliárd euró volt. A tulajdoni arány jelenleg 50-50 százalék, a Foxconn további 25 százalékra rendelkezik vételi opcióval – így a tulajdoni viszonyok rövidesen változhatnak.

Az árbevételben 2027-re 25 százalékos növekedést terveznek,

amiből 900 milliót a Mercedesnek beszállító kecskeméti,

340–350 milliót pedig, a BMW-nek dolgozó debreceni gyáruktól várnak.

Autót is gyártana a Foxconn

A Magyarországon évek óta jelen lévő ZF koránt sincs kirobbanó formában – Németországban tízezres nagyságrendű létszámleépítést jelentett be, egri gyárában pedig a korábbi hatvanfős csökkentés után idén 110 embertől kíván megválni. A hazánkban komáromi gyárával ugyancsak jelen lévő Foxconn ezzel szemben tavalyi negyedik negyedévben ötvenéves történetének a legjobbját hozta.

Árbevétele közel 16 százalékkal nőtt, részvényeinek árfolyama 76 százalékot emelkedett.

Igaz, nem autóipari megrendelésekből, és nem is az Iphone-ok gyártásából jön a rekordnövekedés, hanem a mesterséges intelligenciához szükséges csipek előállításából. A ZF-el közös üzlet azonban azt támasztja alá, hogy a Foxconn ezen a területen is versenybe kíván szállni, és nem lehetetlen, hogy igaznak bizonyulnak azok a pletykák, amelyek szerint komplett autók bérgyártására készül.