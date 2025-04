Bejelentést tett az OTP: nagy változás lép életbe heteken belül – így érinti az ügyfeleket

Nagy lépésre szánta el magát az OTP Bank, sokan nem fognak örülni szigorításnak. A pénzintézet egy közleményben tájékoztatta az ügyfeleit, hogy hamarosan már nem tudnak belépni az internetbankos felületre okoskészüléken keresztül, amelyre biztonsági okok miatt van szükség – írja a Feol.hu az indexre hivatkozva.

Páratlan lépésre szánta rá magát az OTP - csak applikáción lesz elérhető az internetbank Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Fontos hangsúlyozni, hogy

a banki felület továbbra is elérhető, csak kizárólag a mobilapplikáción keresztül, és nem pedig böngészőn át belépve a webes felületre.

Május 5-től tehát az OTP InternetBank szolgáltatásai csak számítógépen lesznek elérhetőek. A vállalat szerint ez az intézkedés az ügyfelek biztonságát szolgálja, ezért azt javasolják, hogy mindenki töltse le az OTP MobilBank alkalmazást, és regisztráljon – derül ki a közleményből.

A napokban a Világgazdaság is beszámol arról, hogy az OTP felületeivel probléma akadt. Akkor, ahogy meg is írtuk, túlterheléses támadás áldozata lett a webes felület. Ugyanakkor a támadás nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű volt.

A pénzintézet azt közölte, hogy minden lehetséges eszközzel, a hatóságok és partnerek bevonásával dolgozott a támadás hatásainak megszüntetésén. Portálunknak úgy fogalmaztak többen, hogy se telefonon, se asztali gépen nem lehetett belépni az OTP online felületeibe. A hiba azután történt, hogy az OTP-nél szerdán is fennakadások voltak az online felültek használatánál, illetve a bankautomatáiknál is szünetelt a pénzfelvétel.