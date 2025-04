Jennifer Lopez-koncert Budapesten: elindult a jegyértékesítés, ennyibe kerül a belépő – van egy döbbenetes meglepetés is

Elkezdődött a jegyértékesítés Jennifer Lopez első budapesti koncertjére, és végre kiderültek a jegyárak is. Már a jegyértékesítés megkezdése előtt negyedórával is alig lehetett betölteni a honlapot, annyian rohamozták meg az Eventim oldalát. Az énekesnő első budapesti koncertjére a legolcsóbb jegy 65 ezer forintba, a legdrágább pedig 95 ezer forintba kerül, de van egy különleges jegy is, amely több százezer forintba kerül.

Jennifer Lopez-koncert Budapesten: elindult a jegyértékesítés, ennyibe kerül a belépő / Fotó: AFP

Az énekesnő koncertjére az Eventim oldalán lehet jegyet venni. A pontos jegyárak a következők:

kiemelt állóhely – 95 ezer forint,

ülő I. – 90 ezer forint,

ülő II. – 85 ezer forint,

ülő III. – 75 ezer forint,

állóhely – 65 ezer forint,

ülő IV. – 59 ezer forint,

ülő V. – 49 ezer forint (ez az utolsó két kategória egyelőre nem elérhető).

A Meet & Greet különleges jegy ára pedig nem kevesebb, mint 610 ezer forint. Ez a különleges jegy garantálja, hogy találkozhatunk az énekesnővel.

A legfrissebb becslések szerint Jennifer Lopez nettó vagyona körülbelül 400 millió dollár (mindegy 150 milliárd forint) körül mozog. Ez az összeg magában foglalja a készpénzét, befektetéseit, ingatlanjait és egyéb értékeit. Az énekesnő vagyonának – amely a különböző területeken elért sikereinek köszönhetően halmozódott fel – összetevői sokrétűek.

A művésznő jelentős ingatlanportfólióval rendelkezik.

Bár a pontos szám nem ismert, köztudott, hogy több luxusvillája és befektetési célú ingatlana van Los Angelesben, New Yorkban és máshol is. Ben Affleckkel közösen vásároltak egy hatalmas birtokot Beverly Hillsben 2023-ban. Emellett korábbi ingatlanjait is magas áron értékesítette. Lopez sikeres üzletasszonyként számos saját márkát épített fel. Ezek közé tartoznak:

parfümök,

a Jlo Beauty,

divatkollekciók

és filmek.

Összességében Jennifer Lopez vagyona a szórakoztatóipar különböző ágaiban elért sikereinek, valamint okos üzleti döntéseinek köszönhetően áll össze.