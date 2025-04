Jennifer Lopez felpörgeti a magyarok nyarát – először ad koncertet Budapesten

Nem csak Jennifer Lopez koncertezik Budapesten

Will Smith nyáron a Budapest Parkban ad koncertet. Az énekes és színész nemrég jelentette be Based on a True Story című nyári turnéját, amely most egy budapesti állomással is bővült. A koncertkörút apropója a múlt pénteken, húsz év szünet után megjelent, azonos című új album. A műsorban a Based on a True Story című lemez dalai mellett előkerülnek az olyan nagy slágerek is, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime. A nemrég megjelent, tizennégy számos albumon számos sztár hallható vendégként, köztük Dj Jazzy Jeff, Teyana Taylor, Jac Ross és Fridayy.