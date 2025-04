Toronyházak épülhetnek Óbudán - ez lehet Rákosrendező tesztje

A III. kerületi Bogdáni út és Szentendrei út kereszteződésében, az egykori harisnyagyár mellett, 65 méter magas lakótornyokat is magában foglaló ingatlanfejlesztés indulhat, amennyiben módosítják a kerületi és a fővárosi területrendezési szabályzatot – hívta fel a figyelmet a Népszava.

Fotó: A great shot of / Shutterstock

Mint írták, a szomszédos Waterfront Cityt is jegyző beruházó Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Alap a környezetvédelmi engedélyeztetési folyamatot már elindította. A tervek szerint a 3,5 hektáros területen tíz épülettömb és egy 1800 férőhelyes mélygarázs épülne, a jelenlegi 45 méteres magassági korlátozást pedig 65 méterre emelnék. A Halászbástyáról és Margit hídról is látható lakótornyok akár 19 emeletesek is lehetnek, írja a Népszava a Pest vármegyei kormányhivatalhoz márciusban beérkezett dokumentációra hivatkozva.

A Filatorigát HÉV-megállótól gyalogosan, sétálóutcán keresztül megközelíthető új városrész a Waterfront City folytatásaként valósulna meg, mintegy 1300–1400 lakással, valamint hozzávetőleg 6500 négyzetméternyi iroda- és üzlethelyiséggel. A Szentendrei út felőli oldalon az épületek zárt soros elrendezést kapnának, míg a magasabb lakótornyokat alacsonyabb, földszint plusz hatemeletes épületszárnyak kötnék össze. A forgalmas, hatsávos út zaját egy nagyméretű hangszigetelő üvegfal és növényekkel borított homlokzat csökkentené, a lakások pedig egy csendes, belső parkra néznének.

A III. kerületi önkormányzat támogatta a fejlesztési terveket, ezért javasolta a fővárosnak, hogy módosítsák a Településszerkezeti Tervet és a Fővárosi Rendezési Szabályzatot. A Fővárosi Közgyűlés azonban a márciusi ülésén elutasította a javaslatot, mivel hiányoztak a szükséges előzetes vizsgálatok és a telepítési tanulmányterv. Ugyanakkor jelezték, hogy nyitottak egy együttműködésre, és támogatnák a lakófunkció kialakítását a területen, ha a befektető egy településrendezési szerződésben vállalja, hogy az új lakások között megfizethető otthonok is lesznek.

A teljes cikk az Népszava oldalán olvasható.