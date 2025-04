Tovább zsugorodhat a magyar export – a vasúti árufuvarozás magával ránthatja a gazdaságot

A vasút romló versenyképességével igazából a közút sem jár jól – mutatott rá Hódosi Lajos –, hiszen a hazai vasúti árufuvarozás 80 százaléka nemzetközi megbízás. Ezeknek a közút csak kis részét tudja átvenni, elsősorban azért, mert ezekben a relációkban rendre a román, a török, a bolgár és az ukrán kamionosok vesznek részt piaci ár alatt, kiszorítva a vasutat és a hazai közúti fuvarosokat. Az is hátrányos a közút szempontjából, hogy a vasút a közútnak sem fog tudni versenyképes árat ajánlani arra, hogy tegye a kamionjait vonatra.

Az olcsóbb vasút a kiút

A megoldás azonban kézenfekvő a Hungrail illetékese szerint: olcsóbbá kell tenni a vasúti árufuvarozást a személyszállítás mintájára, amelyen sokat segített például a vármegyebérlet bevezetése.

Az egyik eszköz az árufuvarozás esetében a tavaly kétszer is emelt pályahasználati díj csökkentése lenne. Ráadásul a vasúti árufuvarozók megsegítésén túl többről lenne szó: a díjnak a szolgáltatás minőségéhez való igazításáról. Most ugyanis a pályát használó vasútvállalatok egy olyan szolgáltatást vesznek igénybe, amely az infrastruktúra állapota miatt nem olyan kiszámítható, megbízható és pláne nem versenyképes, amilyen elvárható lenne, és amilyet az uniós árufuvarozó folyosókra (TEN-T) vonatkozó szabályozás is előír. Az alacsonyabb pályadíj mellett adminisztratív és egyéb intézkedésekkel is helyzetbe kell hozni a vasutat.