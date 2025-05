Elindult a túlsúlyos disznók felvásárlása, de vannak jogi bizonytalanságok a kártalanítás körül

Még hiányoznak jogszabályok

A telepeken felhalmozódott túlsúlyos állatok „levezetésére” a miniszter be is jelentett egy konstrukciót – amelynek lényege, hogy a feldolgozó a piaci ár 60 százalékárt veszi meg a disznót az érintett területekről, a hiányzó 40 százalékot pedig hozzáteszi az állam. Ez a program már el is kezdődött, ami könnyebbséget jelent, az azonban bizonytalanságot szül a termelőkben, hogy az állami pénz kifizetésének egyelőre nincs meg a jogszabályi feltétele. Utóbbi nélkül kockázatos belemenni egy ilyen konstrukcióba, de most egyszerűen nincs más választásuk az érintett sertéstartóknak. Hasonlóképpen hiányzik a jogszabály az RSZKF-fel érintett, az állomány teljes felszámolásán áteső telepek számára beígért 100 százalékos kártalanításról is.

A piaci árnál jóval alacsonyabban vásárolhatja fel a vágóhíd a ragadós száj- és körömfájás vírusa által érintett területről származó, de vérvizsgálattal igazoltan is egészséges sertéseket, a hiányzó összeget pedig az állam téríti meg a gazdálkodóknak – jelentette be Nagy István agrárminiszter. Azt is elmondta, hogy minden forrás rendelkezésre áll a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezéshez.

Arról viszont már megjelent a rendelet, hogy a ragadós száj- és körömfájás sújtotta gazdálkodók anyagi támogatásban részesülhetnek a Bérgarancia Alapból azon munkavállalóik után, akiket az érintett gazdaságukban foglalkoztatnak. Az alapból azonban csak fizetésképtelenség esetén lehet támogatást igényelni, ami viszont a cég tartozásaként kerül nyilvántartásba. Ha viszont bejelentik a fizetésképtelenséget, automatikusan rossz adósként tartja nyilván a céget a hitelező bank rendszere, ami pedig az újraindulást segítő, és szintén beígért kedvezményes hitel igénylésekor jelent majd hátrányt. Ahhoz pedig, hogy a szintén ígért kártalanítás kiterjedhessen a Bérgarancia Alappal szemben fennálló adósságra is, ugyancsak rendeletmódosításra lenne szükség. A jogszabályi hiányosságok ellenére azért biztató, hogy a Nébih oldalán már látszik a kártalanítási igényekhez kapcsolódó felület.