Megsegíti az állam a ragadós száj- és körömfájás miatt az ólakban ragadt túlsúlyos disznók hizlalóit

Megdöbbentő, hogy a társadalom egy része az egész ragadós száj- és körömfájás betegséget kamunak tartja – mondta Nagy István agrárminiszter egy háttérbeszélgetésen, hozzátéve, hogy sokan meg vannak győződve, hogy ez egy mesterséges folyamat, ami a rovar- és műhúsevés előkészítését szolgálja. Ezek, és az egyéb konteók rendkívüli módon megnehezítik a védekezést, ez a miniszter számára is egy személyes küzdelem, hogy elfogadtassa: ez egy valós, és óriási gazdasági kárral járó betegség. A veszteség potenciális méreteit azzal érzékeltette, hogy Nagy-Britanniában, a 2001-es száj- és körömfájásjárvány idején 6,5 millió állatot kellett leölni a vírus megállítása érdekében. Ez a betegség a fogékony állatokban – különösen a szarvasmarha- és a sertésállományban – itthon is felfoghatatlan károkat okozhat, ezért kell megtenni mindent a betegség felszámolása érdekében.

Sok egészséges sertés ragadt az ólakba a ragadós száj- és körömfájás miatt / Fotó: Hemis via AFP

Ha egy telepen megjelenik a betegség, akkor ott az összes állatot fel kell áldozni a vírus továbbterjedésének megakadályozása végett.

Nem ölünk le egyetlenegy egészséges állatot sem

– válaszolta azokra a felvetésekre, hogy miért kell egy beteg állat miatt az összeset elpusztítani. A leölt állatok tünetmentesek ugyan, de ott van bennük a vírus, és már fertőznek is. A karantén sem elképzelhető megoldás a jelenlegi nagyüzemi körülmények között, amikor több ezer állat van egy légtérben. Az öt évtizeddel ezelőtti járvány idején megoldható volt az izoláció, és ha esetleg egy-egy állat leküzdötte a betegséget, a vírus benne maradt. De abban az időben nem volt mentes az állomány, ennek nem volt kereskedelmi jelentősége, most viszont van, mint ahogy a vírus megjelenéséig mentes volt az ország. Ezért egy gyógyult állatnak sem a húsa, sem a teje nem lenne felhasználható, mert benne van a vírus, ráadásul ha egy egészséges állat kerülne mellé, azt megfertőzné. Ugyanez a helyzet a vakcinázással, az csak akkor lehetne megoldás, ha az egész világon vakcináznának. Most ugyanis, ha valamelyik ország csak egy állatot is vakcináz, elvágja az export lehetőségét.