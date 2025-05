Hankó: a világelitben vannak a magyar egyetemek

Hankó Balázs hangsúlyozta: a magyar oktatás felkerült a világtérképre.

Hankó Balázs: a Semmelweis Egyetem a legjobb 1 százalékba is befért globálisan / Fotó: Hankó Balázs, Facebook

Mindez „az elmúlt évek megújulásának, a versenyképes és autonóm egyetemi világnak köszönhető” – fogalmazott a miniszter. Ma már nemzetközi szinten is kíváncsiak arra, hogy az elmúlt években hogyan újult meg a magyar felsőoktatás. Ezt mutatja többek között az is, hogy az egyik – ha nem a legnagyobb – nemzetközi rangsorokkal foglalkozó cég, a THE Magyarországon tartja európai nagy rangsorkonferenciáját – tette hozzá.

Hankó Balázs közölte: a felsőoktatás megújításának köszönhetően önállóbbak, versenyképesebbek és sikeresek lettek a magyar egyetemek.



Az ösztöndíjak alacsonyak

Az elmúlt időszak gazdasági változásai drámaian átrendezték a fiatalok anyagi lehetőségeit, miközben a felsőoktatásban tanulók minimum tanulmányi ösztöndíja változatlan maradt.

A HÖOK szerint az összeg csupán egy bevásárlásra futja, vagy három kiló csirkemellre.

Az érdekképviselet szerint a jelenlegi ösztöndíjrendszer már nem képes betölteni eredeti szerepét, vagyis sokak számára nem nyújt valódi segítséget a megélhetéshez. A bérek ugyan nőni kezdtek, a hallgatói juttatások azonban nem követték ezt a trendet, ezért az ösztöndíjak vásárlóereje szinte lefeleződött négy év alatt – hangzott el a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján (HÖOK). A közlemény szerint az elmúlt időszak gazdasági változásai drámaian átrendezték a fiatalok anyagi lehetőségeit, miközben a felsőoktatásban tanulók minimum tanulmányi ösztöndíja, a 8330 forintos összeg változatlan maradt. Ez az összeg 2020-ban még hat kiló csirkemellre vagy akár egy hétre elegendő alapvető élelmiszerre is elég volt, ma viszont legfeljebb három kiló húsra vagy egy bevásárlásra futja belőle – emelték ki.