Beruháznának a hazai agrárvállalkozások, de nem ész nélkül

„Felmérésünk is alátámasztja, hogy az elmúlt években tapasztalt kedvezőtlenebb piaci és termelési környezet a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is éreztette a hatásait” – mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója. A bank szakembereinek tapasztalatai szerint inkább előtérbe kerültek a termelési hatékonyság javítását célzó fejlesztések, illetve azok a korszerűsítések, amelyek ellenállóbbá teszik az ágazatot az olyan kihívásokkal szemben, mint a változó

alapanyag-,

energia- és

terményárak,

valamint az import, mindemellett pedig választ adnak a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekre is”. Ezek a fejlesztések megfelelő finanszírozói háttérrel párosulva hosszú távon alapozhatja meg az agrárium jövőbeni sikereit.

Vezet az Agrár Széchenyi Kártya

A felmérés mindezekkel összefüggésben vizsgálta a különböző banki termékek népszerűségét is. Bár az agrárvállalkozások körében továbbra is a vállalkozói számlacsomag a legelterjedtebb banki termék (96 százalék), jelentősen, 17 százalékponttal emelkedett a bankkártyával rendelkező agrárvállalkozások aránya: már négyből három cégnek (77 százalék) van. Szignifikánsan nőtt a befektetési alapok, illetve a faktoringszolgáltatások iránti érdeklődés, egyelőre azonban még így is 10 százalék alatti az igénybevételük.

A legnépszerűbb hiteltermék még mindig az Agrár Széchenyi Kártya, amellyel a felmérés szerint minden harmadik agrárvállalkozás rendelkezik, és amelynek aránya 26-ról 32 százalékra nőtt a megkérdezettek körében egy év alatt.

Szintén emelkedett az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ konstrukcióval rendelkező vállalkozások aránya, mint ahogyan a forgóeszközhitelt igénybe vevő cégeké is: 11-ről 14 százalékra. Összességében pedig az agrárvállalkozások hozzávetőleg fele rendelkezik valamilyen hiteltermékkel.

A felmérés szerint az MBH Bank továbbra is az egyik legismertebb agrárpiaci szereplő: spontán márkaismertsége tartósan 70 százalék feletti a megkérdezettek körében. A megkérdezettek több mint 50 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ügyfele a banknak, és a megkérdezett agrárvállalkozások 44 százaléka válaszolta azt, hogy az MBH Bank a fő bankja.