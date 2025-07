Reménysugár: újra nőhetett a magyar gazdaság teljesítménye

Mindenesetre Nagy János szerint a bizalmi indexekre lehet leginkább hagyatkozni, de azok se változtatnak az összképen, sőt, van olyan terület, amely inkább még lefelé fordult az első negyedévhez képest. Ezek alapján az Erste elemzője úgy látja, hogy a 0,8 százalékos idei növekedés is egyre inkább optimistának tűnik, szerinte az is jó lenne, ha egyáltalán pluszban tudna maradni. A problémát abban látja, hogy a fogyasztás növekedése arra elég, hogy a gazdaság stagnáljon, miközben a külső kereslet oldaláról továbbra nem látni biztató jeleket. A vámháború okozta bizonytalanság szerinte nemcsak a második negyedévre nyomja rá a bélyegét, hanem a harmadik negyedévre is, emiatt minden tolódik.

Elkerültük a technikai recessziót

A második negyedéves növekedés ugyanakkor azt jelenti, hogy ebben a negyedévben elkerülhette a technikai recessziót a magyar gazdaság, amibe az elmúlt három évben kétszer is belecsúszott. Technikai recesszióról akkor beszélünk, ha két egymást követő negyedévben is csökken a GDP. Ez másodjára éppen a tavalyi második negyedévben jött össze, azaz most elvileg a bázisnak is segítenie kellene a növekedés felpattanását.

Fontos megjegyezni, hogy ugyan az április és június közötti három hónap teljesítménye várhatóan nem lesz kiugró, de az év elején – amikor még élt a remény, hogy az idei GDP-növekedés erős lehet – se vártak az elemzők robusztus bővülést erre az időszakra.

A Magyar Nemzeti Bank is úgy számolt, hogy a második negyedévben éves alapon valamennyivel egy százalék fölött bővülhet a gazdaság, és csak az év második felétől kezdve válik dinamikussá az emelkedés.

Épp ezért volt fájó az év eleji megbicsaklás, ami a makropályát is úgy, ahogy van, átírta, ezek után pedig a 3 százalék fölötti növekedés a jövőbe tolódott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy temetni kellene a magyar gazdaságot, a 2026-os növekedés is nagyban függ attól, hogy a következő hónapokban tud-e magasabb fokozatba kapcsolni a gazdaság, azaz végre kitör-e a stagnálásból, amelyben három éve beleragadt.

Perlusz László: csalódottak a vállalkozók

Csalódottságának adott hangot a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, aki szerint továbbra sincs érdemi gazdasági növekedés, ráadásul a vállalkozók csalódottak, mivel nem erre számítottak.

A gazdaságpolitika irányítói és mi is abban reménykedtünk, hogy idén lesz egy kis elmozdulás. A nemzetközi politikában is lesz egy kis enyhülés, az orosz–ukrán háborúban belátható időn belül, ha béke nem is, de legalább egy fegyverszünet. Ehhez képest semmi nem jött össze

– fogalmazott Perlusz László, hozzátéve, hogy ezt tetézte Donald Trump amerikai elnök vámháborúja, ami sújtja az egész világot, beleértve Európát és Magyarországot. A VOSZ főtitkára szerint még a gyengébb első negyedév után is úgy voltak vele, hogy majd a második negyedév jobb lesz, és majd látszik valami.

Szerinte ebből semmi nem látszik, a vállalkozók pedig azért is csalódottak, mert a tavalyi bérmegállapodás is dinamikus növekedésre épült, ám ennek nem látszanak az alapjai.

Perlusz László beszélt a VOSZ-barométer legutóbbi, második negyedéves felméréséről is, amelyből az derül ki: nagyon elöl szerepel a vállalkozók problématérképén, hogy a bevételi tervük nem fog teljesülni. Márpedig ha ez így van, akkor nem fognak beruházni és bért emelni sem. A VOSZ főtitkára nem állítja, hogy minden kilátástalan, vagy hogy összeomlás lenne, de szerinte nem javultak, hanem inkább romlottak a kilátások.