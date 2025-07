Mitől tízszereződhet meg egy bor ára?

Master of Wine: modern kori polihisztor

Egy Master of Wine szakmai felkészülése során kiterjedt történelmi, filozófiai és gazdasági ismeretekre is szert tesz, s mint ilyen értelemben polihisztor, méltató szavai akár meg is tízszerezhetik egy-egy bor árát.

Ez a hivatás egyszerre filozófia, művészet és tudomány

– vallja a nemzetközileg elismert Master of Wine, James Davis, aki 2013-ban szerezte meg a globális borszakma legrangosabb címét.

A borokkal kapcsolatos tudás lényegesen gazdagabb és szerteágazóbb, mint ahogy azt elsőre gondolnánk, hiszen magában foglalja a bortermő régiók és az ott élő emberek, sőt, a szőlőtőkéket tápláló föld pontos ismeretét. De egy vérbeli MW tisztában van azzal is, hogy a bor milyen kölcsönhatásban áll a kultúrával, miként hat a nyelvre és fordítva – emeli ki Davis.

Az MW-k sokak szemében vajákosok, de az igazság az, hogy tudományuk az objektív tények ismeretén alapul. Az Institute of Master of Wine akadémiai képzésén a hallgatók ugyanis a kulturális és filozófiai stúdiumok mellett kiterjedt gazdasági, kereskedelmi, bortechnológiai és egyéb ismeretekre is szert tesznek. Többen közülük a későbbiekben nem kizárólag a pincészeteket, áruházláncokat támogatják szakértelmükkel, hanem neves felsőfokú intézményekben adják át tudásukat a borászat vagy éppen a bormarketing iránt érdeklődő hallgatóknak.

James például oktatóként tevékenykedik a világ egyik legismertebb, borismereti tanfolyamokat lebonyolító szervezeténél, a Wine & Spirit Education Trustnál, illetve az Institute of Master of Wine-nál, de időnként a Dijon Business School szemináriumain is előad. Mint hangsúlyozza: a mai rendkívül dinamikusan változó és rengeteg bizonytalanságot hordozó világban fontos felmutatni a valódi értékeket, és erre mestersége kifejezetten jó lehetőséget teremt, hiszen nap mint nap az emberiség egyik legeredetibb és legízletesebb nedűjével dolgozhat: a borral.