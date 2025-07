Európai összevetésben is versenyképes az Otthon Start Program

Az Európai Unió mezőnyében jelenleg a legmagasabbak közé tartozó magyar lakáshitel-kamatláb helyett az Otthon Start Program révén érkező fix 3 százalék olyan, mintha 18 helyet ugranánk előre az EU-s lakáshitel-kamatláb ranglistán.

Szeptemberben indul az Otthon Start Program / Fotó: Shutterstock

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzése szerint szélesre tárta az otthonteremtési támogatások kapuját a 2025 júliusának első napjaiban bejelentett Otthon Start Programmal a kormány, amely azt vállalja, hogy beszáll az első lakásukat vásárlók lakáshitel-kamatainak fizetésébe, a jelenlegi piaci kamatszint több mint 50 százalékának erejéig.

Kiemelték, hogy a magyar társadalomban kifejezetten magas az ingatlantulajdonosok aránya, a 40 év felettiek 80 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él. Ugyanakkor a 18-40 év közöttieknél ez az arány csupán 40 százalék. Az Otthon Start Program arra fókuszál, hogy a fiatalokat hozzásegítse az első lakásuk megvásárlásához, de nincs életkori megkötés és a gyermekvállalás sem feltétel, mint a CSOK Plusznál.

A mostani ajánlat olyan, nagy létszámú társadalmi csoportoknak is szól, akiket a korábbi otthonteremtési programok nem érintettek, de a fiatal családok közös életkezdéséhez is támaszt jelenthet, mivel kombinálható a gyermekvállalást elismerő támogatási konstrukciókkal. A lakhatás terén az aktív állami szerepvállalásra pedig nagy a szükség, mivel az utóbbi években egész Európában, és Magyarországon is jelentősen növekedtek az ingatlanárak. Az Eurostat adatai szerint hazánkban 2010 és 2024 között éppen 234 százalékkal. Ugyanakkor Varsó, Prága, Pozsony vagy Bukarest négyzetméterárai is ott tartanak, vagy még magasabbak, mint a budapesti árak.

Szeptemberben indul az Otthon Start Program

Kedden a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start Program részletszabályait, a jogosultak 50 millió forint kölcsönt vehetnek igénybe legfeljebb 25 éves futamidőre, fix 3 százalékos kamattal. A hitel igényléséhez nem szükséges gyermekvállalás vagy házasság, felső korhatárra vonatkozóan nincs megkötés és összevonható más állami támogatásokkal.