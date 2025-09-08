Magyarországra hozta az új gyárbővítését az az amerikai cég, aminek a munkácsi üzemét szétlőtték az oroszok: a lehető legtávolabb építkeznek az ukrán határtól

Zalaegerszeg az elmúlt években látványos ipari fejlődésen ment keresztül, a város neve ma már egyre gyakrabban kerül elő, ha Magyarország járműipari és technológiai központjairól van szó. Most újabb mérföldkőhöz érkezett a térség: a Flextronics (Flex) kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési beruházással bővíti jelenlétét, amelyhez az állam is jelentős támogatást nyújt – írja a Zaol.

Flex-beruházás Zalaegerszegen: újabb mérföldkő a magyar járműipar központjában / Fotó: Kovács Attila

Kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési (k+f) beruházás indul Zalaegerszegen a Flex jóvoltából – jelentette be Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A projektet 670 millió forint állami támogatás segíti, amelynek köszönhetően a vállalat k+f részlegének létszáma hetven főre nő.

A Flex hazánk egyik legnagyobb elektronikai foglalkoztatója: országszerte hatezer munkavállalót alkalmaz, ebből négyezret Zalaegerszegen.

Termékeinek döntő többségét, 98 százalékát exportpiacokon értékesíti, beszállítói bázisának több mint 70 százaléka pedig magyar.

A vállalat aktívan részt vesz a hazai munkaerő fejlesztésében is, így a mostani bővítés nemcsak a helyi, hanem az országos gazdaságnak is kedvez.

A kormány a bejelentéssel egy időben stratégiai együttműködési megállapodást is kötött a céggel. Ezzel a Flex lett a 99. olyan vállalat, amely a kabinet partnereként működik, ezek a cégek együtt több mint 200 ezer embernek adnak munkát. Péter Ágota, a Flex alelnöke és Szijjártó Péter írta alá a dokumentumot.

A miniszter beszédében emlékeztetett: Zala vármegye ipari teljesítménye az elmúlt tíz évben több mint 30 százalékkal nőtt, mára elérve a 850 milliárd forintos értéket. Ehhez nagyban hozzájárult az, hogy a kormány ebben az időszakban 52 nagyberuházást támogatott a térségben, amelyek mintegy háromezer új munkahelyet teremtettek.

A helyszín fontosságát Vigh László országgyűlési képviselő is hangsúlyozta: szerinte az elektromos és autonóm járművek tesztelésére létrehozott zalaegerszegi pálya – amelyet a közelmúltban egy nagysebességű oválpályával is kiegészítettek – mágnesként vonzza a beruházásokat.

Az AVL, a Bosch és a Rheinmetall már jelen van a városban, amely így méltán érdemelte ki a „magyar járműipar szilíciumvölgye” jelzőt.

A vezetéstámogató rendszerek fejlesztése kulcsfontosságú a közlekedésbiztonság javításában, és Zalaegerszeg immár ennek egyik európai központja – emelte ki Vigh László. Hozzátette: a Flex a térség legnagyobb foglalkoztatója, amely négyezer család megélhetését biztosítja, és kiváló kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal is.