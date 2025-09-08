Deviza
EUR/HUF393.08 +0.08% USD/HUF334.22 -0.33% GBP/HUF452.9 +0.09% CHF/HUF421.41 +0.42% PLN/HUF92.57 +0.24% RON/HUF77.51 +0.12% CZK/HUF16.15 +0.28% EUR/HUF393.08 +0.08% USD/HUF334.22 -0.33% GBP/HUF452.9 +0.09% CHF/HUF421.41 +0.42% PLN/HUF92.57 +0.24% RON/HUF77.51 +0.12% CZK/HUF16.15 +0.28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,973.66 -0.2% MTELEKOM1,882 -0.84% MOL2,880 -0.69% OTP29,940 -0.53% RICHTER10,380 +1.07% OPUS559 +0.18% ANY7,700 -1.28% AUTOWALLIS157 -2.48% WABERERS5,160 +0.78% BUMIX9,337.01 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,176.72 +0.76% BUX102,973.66 -0.2% MTELEKOM1,882 -0.84% MOL2,880 -0.69% OTP29,940 -0.53% RICHTER10,380 +1.07% OPUS559 +0.18% ANY7,700 -1.28% AUTOWALLIS157 -2.48% WABERERS5,160 +0.78% BUMIX9,337.01 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,176.72 +0.76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Zalaegerszeg
bővítés
beruházás
Flextronics

Magyarországra hozta az új gyárbővítését az az amerikai cég, aminek a munkácsi üzemét szétlőtték az oroszok: a lehető legtávolabb építkeznek az ukrán határtól

Kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési projekt indul Magyarország egyik fontos ipari központjában. A Flex-beruházás Zalaegerszegen hatszázhetvenmillió forintos állami támogatással valósul meg. A program a k+f részleg létszámát hetven főre emeli.
VG
2025.09.08, 20:35
Frissítve: 2025.09.08, 21:04

Zalaegerszeg az elmúlt években látványos ipari fejlődésen ment keresztül, a város neve ma már egyre gyakrabban kerül elő, ha Magyarország járműipari és technológiai központjairól van szó. Most újabb mérföldkőhöz érkezett a térség: a Flextronics (Flex) kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési beruházással bővíti jelenlétét, amelyhez az állam is jelentős támogatást nyújt – írja a Zaol.

Flex beruházás Zalaegerszegen: újabb mérföldkő a magyar járműipar központjában
Flex-beruházás Zalaegerszegen: újabb mérföldkő a magyar járműipar központjában / Fotó: Kovács Attila

Kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési (k+f) beruházás indul Zalaegerszegen a Flex jóvoltából – jelentette be Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A projektet 670 millió forint állami támogatás segíti, amelynek köszönhetően a vállalat k+f részlegének létszáma hetven főre nő.

A Flex hazánk egyik legnagyobb elektronikai foglalkoztatója: országszerte hatezer munkavállalót alkalmaz, ebből négyezret Zalaegerszegen. 

Termékeinek döntő többségét, 98 százalékát exportpiacokon értékesíti, beszállítói bázisának több mint 70 százaléka pedig magyar. 

A vállalat aktívan részt vesz a hazai munkaerő fejlesztésében is, így a mostani bővítés nemcsak a helyi, hanem az országos gazdaságnak is kedvez.

A kormány a bejelentéssel egy időben stratégiai együttműködési megállapodást is kötött a céggel. Ezzel a Flex lett a 99. olyan vállalat, amely a kabinet partnereként működik, ezek a cégek együtt több mint 200 ezer embernek adnak munkát. Péter Ágota, a Flex alelnöke és Szijjártó Péter írta alá a dokumentumot.

A miniszter beszédében emlékeztetett: Zala vármegye ipari teljesítménye az elmúlt tíz évben több mint 30 százalékkal nőtt, mára elérve a 850 milliárd forintos értéket. Ehhez nagyban hozzájárult az, hogy a kormány ebben az időszakban 52 nagyberuházást támogatott a térségben, amelyek mintegy háromezer új munkahelyet teremtettek.

A helyszín fontosságát Vigh László országgyűlési képviselő is hangsúlyozta: szerinte az elektromos és autonóm járművek tesztelésére létrehozott zalaegerszegi pálya – amelyet a közelmúltban egy nagysebességű oválpályával is kiegészítettek – mágnesként vonzza a beruházásokat. 

Az AVL, a Bosch és a Rheinmetall már jelen van a városban, amely így méltán érdemelte ki a „magyar járműipar szilíciumvölgye” jelzőt.

A vezetéstámogató rendszerek fejlesztése kulcsfontosságú a közlekedésbiztonság javításában, és Zalaegerszeg immár ennek egyik európai központja – emelte ki Vigh László. Hozzátette: a Flex a térség legnagyobb foglalkoztatója, amely négyezer család megélhetését biztosítja, és kiváló kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu