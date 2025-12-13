Kitálalt a győri Audi-gyár vezetője, őszintén elmondta, milyen helyzetben vannak: létszámstopot rendeltek el, nem csak a kínai autók okozzák a bajt – ezt tervezik a fizetésekkel

A győri gyár stabil lábakon áll, és a kihívások ellenére pozitív kilátásokkal zárja az évet – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria elnöke a Kisalföldnek adott évértékelő interjújában. Hangsúlyozta: a Volkswagen csoport nehézségeit gyakran vetítik ki indokolatlanul az Audi Hungariára.

Audi: kitálalt a győri gyár vezetője, ilyen helyzetben vannak / Fotó: AFP

A cégvezér szerint a Volkswagen konszern három fő kihívással szembesül: az elektromobilitás felé tartó transzformáció magas költségeivel, a kínai márkák agresszív piaci megjelenésével és a globális vámokkal. Kínában az elmúlt években több mint száz új márka jelent meg, ami túltermelést és árharcot eredményezett, ezek a gyártók egyre erősebben nyomulnak az európai piacra.

Emellett az Egyesült Államok vámpolitikája nehezíti a konszern ottani pozícióit. Breme szerint ezek a tényezők minden európai autógyártót érintenek, és a globális bizonytalanságok – például a békétlenségek – tovább csökkentik a keresletet. A konszern korábban számos üzemet teljesen elektromos autók gyártására állított át, ám a mérsékeltebb kereslet miatt ezek alacsonyabb kapacitáskihasználtsággal működnek.

Győrben azonban előnyös a helyzet: a járműgyártásban az új Audi Q3 modell kiemelkedő sikert arat.

Az előző generáció már népszerű volt, az új kompakt SUV pedig főként magánvásárlók körében keresett, így kevésbé függ a flottaértékesítéstől. A kereslet olyan magas, hogy meghaladja a győri kapacitást: a többletmennyiséget Ingolstadttal megosztva gyártják, a karosszériákat Győrben készítik, majd Németországban lakkozzák és szerelik össze.

Ez a munkamegosztás nem újdonság, korábban az Audi A3 esetében is alkalmazták. A motorgyárban szintén érezhető a transzformáció hatása. A nagy teljesítményű PPE elektromos motorok gyártása nem éri el a tervezett kapacitáskihasználtságot, de a belső égésű motorok párhuzamos termelése kiegyensúlyozza a helyzetet.

Audi: jövőre is csökken a dolgozói létszám a győri gyárban

Az idei év várható eredményeiről szólva Breme optimista: a járműgyártásban a tavalyi rekordot meghaladó darabszám lehetséges, köszönhetően az új Q3 sikeres felfutásának – az alkatrészellátási problémákat már megoldották. A motorgyártás a tavalyi magas szinten zárhat, így összességében a vállalat teljesíti a terveket.