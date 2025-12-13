Karácsonyi vásárok külföldön: ideje elfelejteni Ausztriát és Bécset, Magyarország közvetlen szomszédjánál most nincs jobb választás – se tömeg, se drágaság
A karácsonyi készülődés, és az ünnepi időszak egyik legnépszerűbb eleme sokak szemében a karácsonyi vásár. Az első ilyet 1298-ban tartották Bécsben, azóta pedig a világ szinte minden pontján találkozhatunk vele, és a legtöbb helyen már november végén megnyitotta kapuit.
Mi magyarok sem kell szégyenkezzünk, ugyanis a budapesti karácsonyi vásár rendszeresen előkelő helyen szerepel a nemzetközi rangsorokban. Azonban sokaknak nem elég a Bazilika előtti ünnepi forgatag, és szeretik felfedezni valamelyik külföldi vásárt is. A magyarok legkedveltebb adventi úti célja évek óta Bécs. Azonban ha valami újat, és nem túl távolit szeretnék kipróbálni, akkor a szomszédos Szlovénia is jó választás lehet.
Amennyiben útra kelünk délnyugati szomszédunkhoz, több lehetőségünk is lesz. Szlovénia fővárosa Ljubljana, da a magyar-szlovén határhoz való közelsége miatt a második legnagyobb város, Maribor is könnyen elérhető akár egynapos, akár egy rövidebb hétvégi kiruccanásra.
Családias forraltborozás Mariborban
Szlovénia második legnagyobb városa, a százezer lakosú Maribor egész évben tárt karokkal várja a magyar turistákat. A sétálóutcán és a kisebb tereken is több karácsonyi bódé és árus fogadja a vendégeket, a legnagyobb adventi vásár azonban minden évben a főtéren kerül kialakításra. Az étel és italválaszték kicsit hasonló az itthon megszokotthoz, és természetesen helyi finomságokkal is várják a vásározókat. Két deci forralt bort szinte mindenhol 3,5 euróért (1350 forint) kapunk, a röviditalokat 4 euróért (1550 forint), a puncsot és a koktélokat pedig 6 euróért (2300 forint) kínálják.
Amennyiben nemcsak a karácsonyi zenéket hallgatva forraltboroznánk, akkor felfedezhetjük a hangulatos, kanyargó sétálóutcákkal tarkított várost. Tehetünk egy sétát a közeli Dráva-parton, ahol a világ legöregebb élő szőlőtőkéjét is meglátogathatjuk. Azonban ha séta nélkül szeretnénk sokat látni a városból, akkor a karácsonyi vásárnál felállított óriáskerék nyújthat panorámát a belvárosra, a folyópartra és a közeli hegyekre egyaránt.
Fedett adventi vásár és óriási karácsonyba Ljubljanában
Szlovénia fővárosa, a háromszázezres Ljubljana jóval nagyobb léptékű a karácsonyi készülődésben, több fontos helyszín is ünnepi díszekbe öltöztetve várja a turistákat. A legnagyobb forgatag a város főterén, a Preseren téren található, évről-évre itt állítják fel az ország karácsonyfát, amit el is neveznek: minden évben egy női nevet kap az aktuális fenyő.
A másik nagyobb vásárt a központi piacnál alakították ki. Bár maga a termelői piac egész évben, így télen is működik, a mellette felállított faházsort ilyenkor egy sorsátor-szerű tetővel fedik le, és a szokásos karácsonyi étel- és italválasztékot kínálják ott is.
Óriáskerék nincs, de nem is kell, hiszen a ljubljanai várból csodálatos panoráma tárul a szemünk elé, mivel a város mellett az Alpok havas hegycsúcsaiban is gyönyörködhetünk. A várba siklóval juthatunk fel legkönnyebben, de a sportosabbak lépcsőn is leküzdhetik a szintemelkedést.
Az árak a fővárosban kicsivel magasabbak, mint Mariborban. A két decis forralt bort itt 4 euróért (1550 forint) kapjuk meg, a puncs 5 euróba (1950 forint) , a forralt gin és whisky pedig 6 euróba (2300 forint) kerül. Az étel viszont nem drágább, egy sima hotdogért itt is 5 eurót kell fizetnünk. A sült kolbász 9 euróba (3500 forint) kerül.
Árakban Szlovénia veri Budapestet
Összehasonlítva a szlovéniai árakat a magyarországiakkal nagyjából hasonló árakkal találkozhatunk, bár van, ami itthon jóval drágább. Budapesten a forralt bor egységesen 1500 forintba kerül, vagyis hasonló az árfekvés. A lángos 2400 forinttól indul, a sült kolbászt viszont 5500 forint és 5700 forint között kapjuk meg, ami már jócskán felette van a ljubljanai áraknak.