Nehéz elhinni, de igaz: soha ennyi pénzben még nem úszott Ukrajna, az EU-tól kapta, mégis csődben van – Brüsszel szörnyet teremtett és most itt az uniós csatlakozása

December 1-jén rekordot döntött a devizatartalék, a független Ukrajna történetében még soha nem volt ilyen magas: 54,7 milliárd dollár – olvashatjuk az ukrán jegybank legutóbbi jelentésében. Meghökkentőnek hathat ez a bejelentés azok számára, akik korábban értesültek róla, a háborús ország a csőd szélén tántorog, és bele is zuhan, ha nem kap minden eddiginél hatalmasabb pénzügyi infúziót az Európai Uniótól.

Ukrajna úszik a pénzben, de hiába: csődben van / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezt az Európában befagyasztott orosz tartalékvagyon végleges kisajátításával tervezi megoldani Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az egy hét múlva tartandó európai uniós csúcson. Pénteken látott napvilágot az a minden eddiginél meghökkentőbb hír, hogy a lélegeztetőn tartott országot Brüsszel 2027. január elsején EU-taggá fogadná.

Aki mindezek után jelentősen elbizonytalanodna, mit ér ma és hogy alkalmazható korábban megszerzett tudásunk a tulajdonjogról, az uniós döntési mechanizmusokról és a pénzügyekről, annak nem tudjuk megválaszolni minden kérdését.

De legalább abban eligazíthatjuk, hogyan vette fel a rekordra járatott tartalék, az uniós pénzáram és a csődközeliség kombinációjával jellemzett mai bizarr arculatát Ukrajna, amely – ha igaz a Financial Times értesülése – Ursula von der Leyen víziója szerint alig több mint egy év múlva állig felfegyverzett uniós szomszédunk lesz.

Ukrajna valóban a csőd szélén van?

A hitelminősítései szerint igen, sőt valamivel már azon is túl. Nemhogy a befektetésre ajánlott kategória alatt van, státusza a besorolásokban a „részleges csőd” és ennek megfelelői. Innen aligha emeli ki, hogy a héten legalább a GDP-hez kötött kötvényei átstrukturálását illetően sikerült megegyeznie korábban hoppon maradt hitelezőivel.

Ennyire vagy hasonlóan rossz hitelbesorolása a világon csak néhány országnak van vagy volt ezekben az években, mint

Etiópia,

Ghána,

Suriname,

Argentína,

Libanon,

Venezuela.

A háborús Ukrajnának azonban – teljesen más problémák mellett – szinte összehasonlíthatatlanul magasabb a devizatartaléka, mint ezeknek az országoknak.