Nem akárki mondta ki: nem működnek a szankciók, vágyálom Oroszország összeomlása – "Putyinnak évekig elég pénze van az ukrajnai háborúra"

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek elég tőkéje van ahhoz, hogy a gazdaságra háruló egyre nagyobb nyomás ellenére még évekig finanszírozza az ukrajnai háború folytatását – állítja Szergej Alekszasenko közgazdász, az Orosz Központi Bank korábbi alelnöke.

Szergej Alekszasenko szerint Oroszországnak évekig lesz még pénze az ukrajnai háború folytatására / Fotó: SOTA Project

„Az orosz gazdaság közel van a stagnáláshoz – ismerte el a CNBC amerikai televízió péntek reggeli műsorában. – Nem jó a hangulat” – utalt a jegybank előrejelzésére, amely szerint a gazdaság a tavalyi 4,3 százalék után, az idén csak 0,9 százalékkal bővül majd.

„A pohár azonban félig tele van” – tette hozzá, mivel a jegybank fokozatosan leszorítja az inflációt, és több ágazat is növekszik. Így határozott választ adott arra a kérdésre, van-e Putyinnak elég pénze finanszírozni az ukrajnai háborút:

Sajnos igen. A híresztelések, a növekvő költségvetési deficit, az egyre több adósság ellenére van elég pénze finanszírozni a háborút. Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy még legalább két-három évig egyértelműen, talán tovább

– mondta.

Ez a negyedik tél az ukrajnai háborúban

Immár a negyedik télen tart a konfliktus, és Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön ismét figyelmeztetett, hogy a szövetség lesz Oroszország következő célpontja.

Vlagyimir Putyin elnök szerint az orosz gazdaság erős / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

A nemzetközi erőfeszítések ellenére Putyin semmi jelét nem adja annak, hogy hajlandó lenne abbahagyni a háborút, amíg el nem éri a céljait. A múlt héten megerősítette, hogy ha kell, akkor erőszakkal foglalják el a Donbászt.

Az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával akarja támogatni Ukrajnát, az orosz jegybank azonban már beperelte az annak nagy részét kezelő belga Eurocleart, és a kormánynak is vannak eszközei a visszavágásra.

Putyin szerint erős a gazdaság, hatástalanok a szankciók

Putyin szerint az orosz gazdaság erős, a szegénységi szinten élők száma rekordalacsony, a nyugati szankciók hatástalanok. Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint Oroszország a főbb makrogazdasági mutatók alapján jobban teljesít

az Európai Uniónál

és az Egyesült Királyságnál.

A gazdasági növekedés, a munkanélküliség és az államadósság mutatói mind azt bizonyítják, hogy a szankciók inkább Európának és az Egyesült Államoknak ártottak, mint az orosz gazdaságnak – állítja.