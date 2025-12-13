Deviza
Nem akárki mondta ki: nem működnek a szankciók, vágyálom Oroszország összeomlása – "Putyinnak évekig elég pénze van az ukrajnai háborúra"

Az orosz gazdaság közel van a stagnáláshoz, a hangulat se jó, de ez csak a pohár egyik fele. A pénz hiánya nem fogja megakadályozni az ukrajnai háború folytatását.
M. Cs.
2025.12.13, 07:32
Frissítve: 2025.12.13, 07:39

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek elég tőkéje van ahhoz, hogy a gazdaságra háruló egyre nagyobb nyomás ellenére még évekig finanszírozza az ukrajnai háború folytatását – állítja Szergej Alekszasenko közgazdász, az Orosz Központi Bank korábbi alelnöke.

ukrajnai háború Szergej Alekszasenko
Szergej Alekszasenko szerint Oroszországnak évekig lesz még pénze az ukrajnai háború folytatására / Fotó: SOTA Project

„Az orosz gazdaság közel van a stagnáláshoz – ismerte el a CNBC amerikai televízió péntek reggeli műsorában. – Nem jó a hangulat” – utalt a jegybank előrejelzésére, amely szerint a gazdaság a tavalyi 4,3 százalék után, az idén csak 0,9 százalékkal bővül majd.

„A pohár azonban félig tele van” – tette hozzá, mivel a jegybank fokozatosan leszorítja az inflációt, és több ágazat is növekszik. Így határozott választ adott arra a kérdésre, van-e Putyinnak elég pénze finanszírozni az ukrajnai háborút: 

Sajnos igen. A híresztelések, a növekvő költségvetési deficit, az egyre több adósság ellenére van elég pénze finanszírozni a háborút. Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy még legalább két-három évig egyértelműen, talán tovább

– mondta.

Ez a negyedik tél az ukrajnai háborúban

Immár a negyedik télen tart a konfliktus, és Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön ismét figyelmeztetett, hogy a szövetség lesz Oroszország következő célpontja.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Oroszország, Moszkva, Ukrajna, Kijev orosz-ukrán háború béketerv
Vlagyimir Putyin elnök szerint az orosz gazdaság erős / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

A nemzetközi erőfeszítések ellenére Putyin semmi jelét nem adja annak, hogy hajlandó lenne abbahagyni a háborút, amíg el nem éri a céljait. A múlt héten megerősítette, hogy ha kell, akkor erőszakkal foglalják el a Donbászt.

Az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával akarja támogatni Ukrajnát, az orosz jegybank azonban már beperelte az annak nagy részét kezelő belga Eurocleart, és a kormánynak is vannak eszközei a visszavágásra.

Putyin szerint erős a gazdaság, hatástalanok a szankciók

Putyin szerint az orosz gazdaság erős, a szegénységi szinten élők száma rekordalacsony, a nyugati szankciók hatástalanok. Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint Oroszország a főbb makrogazdasági mutatók alapján jobban teljesít 

  • az Európai Uniónál 
  • és az Egyesült Királyságnál. 

A gazdasági növekedés, a munkanélküliség és az államadósság mutatói mind azt bizonyítják, hogy a szankciók inkább Európának és az Egyesült Államoknak ártottak, mint az orosz gazdaságnak – állítja.

Kijev és európai szövetségesei mindent megtesznek, hogy maguk mellé állítsák Donald Trumpot, az amerikai elnök azonban egyre türelmetlenebb, és az NBC News tudósítása szerint szerdán közölte: 

nem akarja „az idejét pocsékolni” azzal, hogy a béketervről tárgyal európai partnereivel.

Moszkva nem adja jelét, hogy véget akarna vetni a háborúnak / Fotó: AFP

Bár a Fehér Ház szerint az Egyesült Államok nem adja fel, Karoline Leavitt szóvivő nem is titkolta sajtótájékoztatóján, hogy Trumpot „rendkívül frusztrálja a háború mindkét résztvevője”, és „elege van a csak a találkozások kedvéért tartott találkozókból”.

„Nem akar több beszélgetést, cselekvést akar. Azt akarja, hogy ez a háború véget érjen – mondta Leavitt. – Az adminisztráció csak az elmúlt pár hétben több mint 30 órát töltött találkozókkal az oroszokkal, az ukránokkal és az európaiakkal.”

A hét végére tervezett egyeztetésekkel kapcsolatban pedig közölte: „Ha úgy érezzük, hogy ezek a találkozók érdemesek arra, hogy valaki az Egyesült Államok részéről részt vegyen rajtuk, akkor küldünk egy képviselőt” – tette hozzá.


 

