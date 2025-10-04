A 4iG nagyot húzott: itt a 2Connect, épül Magyarország legnagyobb vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-vállalata

A program alapja a nemzetközi telekommunikációs piacokon is ismert és alkalmazott strukturális szeparáció, amellyel a 4iG a csoport távközlési vállalatait először lakossági és üzleti-kiskereskedelmi, valamint nagykereskedelmi infrastruktúra-vállalatokká alakította, majd a szétválasztott funkcióknak megfelelően integrálta a működésüket.

Bejelentést tett a 4iG: itt a 2Connect, épül Magyarország legnagyobb vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-vállalata / Fotó: Vémi Zoltán

Közleményében a 4iG rámutat: a transzformációs folyamat során így jött létre a kiskereskedelmi tevékenységeket lefedő One Magyarország Zrt., valamint záró lépésként 2025. október elsején az infrastruktúra-vállalat, a 2Connect. Az átalakítás eredményeként a 4iG Csoport olyan robusztus, országos hálózati infrastruktúra-vállalatot hozott létre, amely hosszú távon biztosítja a cégcsoport távközlési vállalatainak stabil és versenyképes működését, valamint megbízható, skálázható technológiai nagykereskedelmi hátteret nyújt kiskereskedelmi távközlési partnerek számára, ezzel hozzájárulva a magyar és regionális digitális gazdaság fejlődéséhez.

A 2Connect cégjogi megalakulása egyben a 4iG Csoport 2023-ban bejelentett, átfogó transzformációs programjának lezárását is jelenti.

Semleges nagykereskedelmi vezetékes infrastruktúra-szolgáltatóként a 2Connect távközlési, műszaki, valamint a teljes infokommunikációs rendszereket kiszolgáló hálózati és adatközponti infrastruktúra-megoldásokat kínál nagykereskedelmi távközlési partnerei és kiskereskedelmi elektronikus hírközlési szolgáltatók számára. A vállalat közel 42 ezer kilométeres optikai hálózattal, 15 ezer mikrohullámú végponttal és közel 6500 négyzetméter adatközponti kapacitással rendelkezik. Gerinchálózatával és nemzetközi szolgáltatásaival összeköti Európa keleti és nyugati gazdasági szereplőit. Ez a robusztus infrastruktúra nagyobb kapacitást, megbízhatóbb szolgáltatásokat, rugalmas méretezhetőséget és gyorsabb hálózati fejlesztési lehetőségeket biztosít az ügyfelek számára – írták.

A 4iG az elmúlt években tudatos építkezéssel vált Magyarország és a régió egyik vezető infokommunikációs vállalatcsoportjává

A vállalat portfóliójának része többek között a nagykereskedelmi adatátvitel, a bérelt vonali és IPVPN-megoldások, a TV-jel-tranzit, a sötétszálas és WDM-alapú hálózat, valamint az infrastruktúra-bérlet és az adatközponti infrastruktúra-szolgáltatások (kolokáció, területalapú szerverelhelyezés). A 2Connect 12 földrajzilag elkülönülő adatközpontban – köztük TIER III minősítésű létesítményben – biztosítja a szolgáltatásokhoz a magas rendelkezésre állást.

A vállalat országos lefedettségű hálózata 330 csomóponton és 11 határátlépési ponton keresztül közvetlen kapcsolatban áll a nemzetközi adatforgalmi útvonalakkal, valamint a több mint 9000 kormányzati végpontot, több mint 100 kábeltévé-társaságot és a hazai mobilszolgáltatói piacot is kiszolgálja

– részletezi a cég portfólióját és tapasztalatait a 4iG.