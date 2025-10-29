Deviza
Fogyasztóvédelem: nincs nagy baj a boltokkal, lehet fizetni készpénzzel

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok az elmúlt hónapokban azt vizsgálták, hogy a boltok betartják-e a készpénzes és az elektronikus fizetési lehetőségekre, valamint a pénztárak működtetésére vonatkozó előírásokat.
Andor Attila
2025.10.29, 09:38
Frissítve: 2025.10.29, 09:59

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a kormányhivatalok az elmúlt hónapokban azt vizsgálták, hogy a boltok betartják-e a készpénzes és az elektronikus fizetési lehetőségekre, valamint a pénztárak működtetésére vonatkozó előírásokat. A vizsgálat biztató eredménnyel zárult, de a hatósági ellenőrzések az év hátralévő részében folytatódnak – áll a fogyasztóvédelem közleményében. 2025. július 1-jétől minden vállalkozásnak kötelező biztosítania a vásárlóinak a készpénzes fizetés lehetőségét. A kormányhivatalok ezt eddig 200 üzletben ellenőrizték, és valamennyi esetben pozitív volt a tapasztalat: a szabályt a vállalkozások hiánytalanul betartották.

A boltok többsége betartja a szabályokat: gyakorlatilag mindenhol lehet készpénzzel fizetni / Fotó: Shutterstock

Más fontos, új szabály is életbe lépett a nyáron: minden üzletben legalább egy, a személyzet által működtetett pénztárnak is elérhetőnek kell lennie. Október közepéig csaknem 700 egységben ellenőrzött a hatóság, és mindössze hét esetben talált hiányosságot. A szabálytalanság miatt eddig 9 millió forint bírságot szabott ki a hatóság.

Nem új keletű szabály az, amely szerint a kereskedőknek 2021-től 

folyamatosan biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét, bármely kis összegű vásárlás esetén is. 

Idén a kormányhivatalok a rendelkezés betartását több mint 2300 üzletben vizsgálták és csupán 13 esetben találtak problémát, főként a kisebb élelmiszerboltokban, piacokon, ruhaboltokban és pékségekben.

A tapasztalatok szerint a vállalkozások döntő többsége jogkövetően működik és figyel a fogyasztók fizetési lehetőségeinek érvényesülésére. Az NKFH és a kormányhivatalok ugyanakkor továbbra is rendszeresen ellenőrzik a szabályok betartását, hogy minden vásárló számára biztosított legyen a kényelmes és biztonságos fizetési lehetőség. 

 

