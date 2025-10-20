Deviza
Egy új fizetési megoldás a bankkártyák végét jelentheti

Megérkezett Magyarországra egy új fizetési megoldás, amely akár a bankkártyák végét is jelentheti. A gyűrűs fizetés egy olyan érintésmentes fizetési mód, amely jóval nagyobb biztonságot kínál, mint a kártyák használata.
Világgazdaság
2025.10.20, 16:00
Frissítve: 2025.10.20, 16:20

A RingPay gyűrűs fizetés egy érintésmentes fizetési mód, amely lehetővé teszi a fizetést egy csipet tartalmazó gyűrűvel anélkül, hogy pénztárcát, bankkártyát vagy okostelefont  kellene használni – számolt be róla az Origo.

gyűrűs fizetés, Modern,Payment,System,With,Credit,Card,As,The,Ring,On
A RingPay gyűrűs fizetés biztonságosabb, mint a bankkártyás / Fotó: Julija Ogrodowski / Shutterstock

A gyűrű beépített NFC-csippel rendelkezik, és az energiaellátását a fizetés során a terminál biztosítja. Vagyis a működéséhez nincs szükség elemre vagy töltésre. 

A gyakorlatban úgy működik, hogy a gyűrűt egy mobilalkalmazáson (pl. Niceboy Pay) keresztül kapcsolják össze egy virtuális bankkártyával.

A fizetéshez használt kártyaadatokat a rendszer tokenizálja, vagyis titkosított, virtuális azonosítókkal helyettesíti. Ezeket a tokeneket tárolja a gyűrű.

Amikor a fizetés során a gyűrűt egy terminálhoz érintjük, a terminál a tokenizált adatokat kapja meg, nem pedig a tényleges bankkártyaadatokat, így az érzékeny információk biztonságban maradnak. 

Az 50 euró (körülbelül 19 500 forint) feletti fizetésekhez PIN-kód szükséges, és a gyűrű tulajdonosa minden tranzakciót digitálisan nyomon követhet. 

A gyűrűs fizetési mód előnyei

  • a kényelem: nem kell magunknál hordani a bankkártyát vagy a mobiltelefont,
  • a biztonság: a tokenizáció miatt nagyobb biztonságot nyújt, mint a hagyományos kártyás fizetés,
  • az egyszerűség: a fizetés egy mozdulattal, érintéssel elvégezhető. 

A RingPay gyűrű vízálló, és a Curve Payen keresztül kompatibilis az összes hazai bankkal, valamint a Revoluttal is. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

