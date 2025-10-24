Deviza
Otthon Start: befektetés, de nem hagyományos értelemben

Sosem látott keresletnövekedést hozott a fix 3 százalékos hitel, a hirtelen megnőtt kereslet áremelkedéssel is együtt járt. Az átlagos életkor alapján láthatóan azok vették igénybe, akiknek a kormányzat szánta, és valóban tekinthető befektetésnek, de nem azért, mert a tehetőseknek ad újabb lehetőséget – írja az Origo.
VG
2025.10.24, 20:35

A fix 3 százalékos hitel ár- és keresletnövekedést hozott, azonban nem az Otthon Start tehet önmagában arról, hogy az ingatlanok drágultak − derült ki az Origo cikkéből. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a lapnak nyilatkozva rámutatott, hogy éves összevetésben pont Kelet-Magyarország drágult jobban és Nyugat-Magyarország, illetve Pest megye kevésbé, amivel zárult az árolló, járulékosan pedig a keleti részben élők (ingatlan)vagyoni helyzete javult. Minden méretű és típusú településen feljebb mentek ugyanis az árak.

LUS_IMG_4402 otthon start
Az Otthon Start hitel igénylőinek átlagéletkora 34 év / Fotó: Kallus György

A főváros árszintje csak részben függ össze ezzel, az árakat itt elsődlegesen nem az Otthon Start, hanem az állampapírpiacról az ingatlanokhoz visszatérő befektetők által generált kereslet húzta felfelé. Ehhez képest a fix 3 százalékos hitel hatása elenyésző volt – ismertette a szakértő.

Hangsúlyozta, az áremelkedés valóban érezhető, azonban az első otthonukat vásárlók pozícióját azért nem rontotta az Otthon Start, mert tavaly hiába voltak alacsonyabbak az árak, egyáltalán nem tudtak piacra lépni, most viszont a 2025-ös szintek ellenére megvan rá a lehetőségük. 

A képet tovább árnyalja, hogy a befektetőnek nincsen olyan definíciója, mint a mértékegységeknek, így akár az Otthon Start vásárlói is lehetnek befektetők. Az a házaspár például, akinek már van résztulajdona ingatlanban, ám most sajátot vásárolnak a leendő vagy meglévő gyerekük számára, és a lakást egy időre kiadják. Ez – érvelt a szakértő – egyaránt lehet befektetés is, ugyanakkor előrelátás is, különös tekintettel a használati értékre. A kérdést persze részben megválaszolhatja a fix 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora. Ugyanis mivel a vagyoni helyzet nem független az életkortól, kevésbé valószínű, hogy az átlagosan 34 éves igénylők sokkal jobb vagyoni helyzetben lennének, mint az idősebb korosztály – az elérhető statisztikák szerint ez pont fordítva van.

