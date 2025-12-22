Deviza
Szuperolcsón lehet kipróbálni a Bubi új generációját: 500 forintos bérlettel lehet nyeregbe pattanni - jönnek az elektromos biciklik is

Megújul a fővárosi közbringarendszer. A BKK szerződést kötött az új üzemeltetővel, így elindulhat a Mol Bubi harmadik generációja, amely több ezer új kerékpárral, kiterjesztett lefedettséggel és pilotidőszakkal hoz érdemi változást a budapesti mikromobilitásban.
VG/MTI
2025.12.22, 16:41

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkötötte a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, elindulhat a Bubi közbringarendszer harmadik generációja – közölte a fővárosi közlekedés-üzemeltető vállalat hétfőn.

A BKK szerződést kötött az új üzemeltetővel, így elindulhat a Mol Bubi harmadik generációja / Fotó: Bruzák Noémi / MTI 

A közbeszerzési eljárás nyertese, az Inurba Mobility jelentős nemzetközi üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik a közlemény szerint. Mint írták, a vállalat üzemeltet kerékpárokat a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot).

Az új szolgáltató a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpárt biztosít, amelyből legalább 1000 elektromos rásegítésű lesz, továbbá a jelenlegi szolgáltatási terület határától távolabbi, minden jelentős, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel. 

Az új flotta a tervek szerint legkésőbb fél éven belül megjelenhet a budapesti utcákon – ismertette a közlekedési társaság. Azt is írták, hogy december 24-étől kezdődik a pilotidőszak, amely alatt február 15-ig 500 forintért Mol Bubi Pilot bérlettel lehet használni a közbringa-szolgáltatást.

Az átmeneti időszakban a közlekedési társaság megvizsgálja a Bubi-felhasználók használati szokásait a VI. kerületben, ezért a kerékpárok az eddigiektől eltérően nemcsak a gyűjtőállomásokon, hanem 168 Mobi-ponton – olyan kijelölt közterület, ahol rendezetten lehet letenni és felvenni a megosztott járműveket: kerékpárt, elektromos rollereket – is leadhatók lesznek.

Kiemelték, hogy a Mol Bubi második generációja a BKK egyik legnagyobb sikertörténete volt: a kezdeti rendszer radikális megújítása után 5-8-szorosára nőtt az utazásszám, az elmúlt négy és fél év alatt 14 millió alkalommal bérelték ki és több mint 31 millió kilométert tekertek a bringákkal az ügyfelek.

