Itt a mentőöv, megérkezett a kérelem: a MÁV vásárolja meg a Dunakeszi Járműjavítót

A Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) 100 százalékos befolyást szerez adásvétel útján a Dunakeszi Vasútgépész Járműjavító és Járműgyártó Kft.-ben, a bejegyzési kérelem szilveszter napján érkezett – írta a 24.hu.

A Dunakeszi Járműjavító / Fotó: Voros Istvan stv / Magyar Vagon / Facebook

November végén maga Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt arról, hogy hosszú idő után eldőlt a hányattatott sorsú járműjavító sorsa. A tárcavezető Szolnokon tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba.

A Dunakeszi Járműjavító a háború miatt került bajba

A Ganz-Mavag International Kft. (GMVI) és a Dunakeszi Járműjavító Kft. alapvetően két vállalat. A járműjavító a teljes vállalatcsoport központi cégéhez, a GMVI-hez tartozik. Mindkét cég stratégiai jelentőségű, miután augusztus 7-én került be a Magyar Közlönybe az a kormányhatározat, amely szerint az orosz–ukrán háború miatt a kormány a dunakeszi vagongyártás működésének fenntartását nemzetgazdasági érdeknek minősítette.

Azért a háborúra hivatkozva vált stratégiailag kiemeltté a Ganz-Mavag cégcsoport, mert amiatt kezdődtek a gondok. A GMVI az orosz Transzmasholdinggal (64,9 százalékos részesedése van a Dunakeszi Járműjavítóban) 2020-ban elnyerte az Egyiptomnak szánt 1350 darabos személykocsi-megrendelést, de a Transzmasholding a háborús szankciók miatt később kiszorult a projektből.

A dunakeszi járműgyártó ezután tetemes veszteséggel tudta csak folytatni a gyártást, októberben már odáig fajultak a dolgok, hogy a GMVI vezetői levelet írtak az üzleti partnereiknek, hogy nem tudják törleszteni a Dunakeszi Járműjavítóval kapcsolatos fennálló kötelezettségeiket.

A cég pénzügyi helyzete évek óta folyamatosan romlik, az Opten azt írja, a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. tavaly 46,135 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 8,3 milliárd forintos adózás utáni veszteséget könyvelt el.