Döntött a kormány, Orbán Viktor aláírta: nem hagyják tönkretenni Magyarország egyik legfontosabb gyárát – ezek a sürgős intézkedések

Az orosz-ukrán háborúra hivatkozva a kormány a dunakeszi autógyártás működését nemzetgazdasági érdeknek minősítette – olvasható a friss Magyar Közlönyben.

A friss kormányhatározat szerint a dunakeszi üzem működtetését folyamatosan biztosítani kell, a dolgozók munkahelye nem kerülhet veszélybe / Fotó: Magyar Vagon / Facebook

A kormányhatározat szerint

a dunakeszi üzem működtetését folyamatosan biztosítani kell,

az üzemben dolgozók munkahelye nem kerülhet veszélybe, és nem szűnhet meg,

a nemzetközi kötelezettségeket teljesíteni kell,

a gyár működése által biztosított közszolgáltatások fenntartása nem kerülhet veszélybe.

A Magyar Vagon Dunakeszi Kft. nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon is meghatározó szereplő, egyedi megrendeléseket teljesítve nagy volumenben is.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy jelentős vonatgyártási megállapodás állhat küszöbön a spanyol Talgo és a Magyar Vagon között. Ennek a két vasúti vállalatnak rögös a közös múltja, utóbbi tavaly kevés híján megvásárolta előbbit, csakhogy a spanyol kormány 2024 augusztusának végén nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vétót emelt. Kétség se fér hozzá, az ügylet valójában a politika áldozatává esett.

Az év elején a semmiből már felröppent, majd tovább konkretizálódott, hogy a Talgo képtelen a Magyar Vagon nélkül eleget tenni a vállalásainak, így aztán mindent megtesz azért, hogy egyezségre jusson a magyar vonatgyártóval, hogy közösen teljesítsék az elnyert piaci megbízásokat.

A Talgo korábban azt vállalta, hogy a legmodernebb vasúti berendezéseket szállítja le az RZD-nek, ami lehetővé tette a Moszkva és Berlin közötti közvetlen vasúti kapcsolat létrehozását Fehéroroszországon keresztül. Tehát ezen az alapon a Talgo orosz beágyazódottsága is megáll.