Döntött a kormány, Orbán Viktor aláírta: nem hagyják tönkretenni Magyarország egyik legfontosabb gyárát – ezek a sürgős intézkedések

Az orosz-ukrán háborúra hivatkozva a kormány a dunakeszi autógyártás működését nemzetgazdasági érdeknek minősítette – olvasható a friss Magyar Közlönyben.
A kormányhatározat szerint
A Magyar Vagon Dunakeszi Kft. nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon is meghatározó szereplő, egyedi megrendeléseket teljesítve nagy volumenben is.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy jelentős vonatgyártási megállapodás állhat küszöbön a spanyol Talgo és a Magyar Vagon között. Ennek a két vasúti vállalatnak rögös a közös múltja, utóbbi tavaly kevés híján megvásárolta előbbit, csakhogy a spanyol kormány 2024 augusztusának végén nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vétót emelt. Kétség se fér hozzá, az ügylet valójában a politika áldozatává esett.
Az év elején a semmiből már felröppent, majd tovább konkretizálódott, hogy a Talgo képtelen a Magyar Vagon nélkül eleget tenni a vállalásainak, így aztán mindent megtesz azért, hogy egyezségre jusson a magyar vonatgyártóval, hogy közösen teljesítsék az elnyert piaci megbízásokat.
A Talgo korábban azt vállalta, hogy a legmodernebb vasúti berendezéseket szállítja le az RZD-nek, ami lehetővé tette a Moszkva és Berlin közötti közvetlen vasúti kapcsolat létrehozását Fehéroroszországon keresztül. Tehát ezen az alapon a Talgo orosz beágyazódottsága is megáll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.