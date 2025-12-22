Deviza
Orbán Viktor hétfő reggel bejelentette: órákon belül átadja Magyarország új autópályáját – máris folytatják az építkezést

A gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt 2010-ben, ami 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett. Orbán Viktor elindult, hogy átadja a legújabb szakaszt.
Hecker Flórián
2025.12.22, 07:06
Frissítve: 2025.12.22, 07:30

Újabb fontos pillanat az országépítésben. Reggel irány Kenderes határa, ahol felavatjuk az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között – közölte Orbán Viktor néhány perccel ezelőtt a közösségi oldalán.

Orbán Viktor
Orbán Viktor órákon belül átadja Magyarország új autópályáját / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Erről az új szakaszról a Világgazdaság is több cikket írt a napokban. A kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt., a beruházás értéke nem érte el a 200 milliárd forintot.

A mostani átadással az M4-es autóútból már több mint 150 kilométer készül el a főváros és a Jászság között.

Ez a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
  • Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom egyébként már az elkészült jobb pályán egy ideje közlekedik.

A kivitelezés olyannyira a tervek szerint haladt, hogy az eredeti ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása csak 2026 első negyedévében lett volna esedékes, tehát a karácsony előtti átadás a tervezettnél hamarabbi időpontot jelent.

Orbán Viktor órákon belül átadja Magyarország új autópályáját

A magyar miniszterelnök a beruházás kapcsán arról írt a bejegyzésében, hogy 

amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is.

Felidézte, hogy 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt, ami 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett. "Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától".

 

Orbán Viktor szerint ez kemény menet volt, megküzdöttek

  • a pénzügyi
  • és a migrációs válsággal,
  • a Coviddal,
  • és most megküzdenek a háborúval.

Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. 

A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést

– mutatott rá.

A magyar miniszterelnök egyúttal ígéretet tett rá, hogy folytatni is fogják, mert a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában.

Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés – zárta Facebook-posztját Orbán Viktor.

M4-es gyorsforgalmi: átadják és így épül tovább

Ami a folytatást illeti, a kisújszállási átadó után épül az M4-es karcagi elkerülőjét és egy 22 kilométeres szakasszal Püspökladányig elviszik az autópályát a következő ciklusban.

Az M4-es gyorsforgalmi Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasza 2032-ben lehet kész.

De szerződés van arra, hogy a következő időszakban a Karcag-Püspökladány szakaszt is megkezdik, ennek 3 év alatt kellene megépülnie. Majd ezt követi a Püspökladány és Újfalu közötti szakasz.

