Sokakat tesz boldoggá az erős forint: jelentős árcsökkenést okoz az egyik legnagyobb boltláncnál – fontos élelmiszerek is olcsóbbak lettek

Erősödik a forint, árat csökkent a diszkontlánc. Csütörtöktől több mint száz termék vált olcsóbbá az Aldi polcain.
VG
2026.04.23, 12:24
Frissítve: 2026.04.23, 16:37

Az utóbbi napokban tapasztalható forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent, emiatt az Aldi a megszokott árazási gyakorlatának megfelelően az elért árelőnyt továbbadja vásárlóinak. A diszkontlánc ezért csütörtöktől több mint 100 termék – köztük pékáruk, hús- és haltermékek, tisztítószerek – árát mérsékli jelentősen, akár 40 százalékos mértékben.

Erősödik a forint – árat csökkent az ALDI / Fotó: ALDI

A kiskereskedelmi lánc csütörtöki közleménye szerint az elmúlt időszakban tapasztalható forinterősödés a beszerzési piacokon is egyértelműen érezteti hatását. A hazai fizetőeszköz árfolyamának változása mérsékli részben az importtermékek, részben a hazai gyártásban is használt import alapanyagok költségét, így számos élelmiszer és háztartási termék esetében csökkentek a beszerzési árak.

Közleményükben kiemelték, hogy az Aldi 2026 első negyedévében már összesen több mint 1000 termék esetében csökkentett tartósan árat, a mai naptól érvényes tartós árcsökkentés pedig több mint 100 árucikket érint. Az ármérséklés pékárukat, tej-, hal- és hústermékeket, funkcionális élelmiszereket, háztartási papírárukat és tisztítószereket, illetve kozmetikai termékeket egyaránt érint.

A forinterősödést díjazzák az Aldi váráslói is

Néhány példa az árcsökkentéssel érintett termékekre:

  • Kokett papír zsebkendő dobozos (100 darab): 329 forint, 40 százalékos csökkenés
  • Lacura krémtusfürdő (400 milliliter): 305 forint, 38 százalékos csökkenés
  • Almare Seafood Tonhalfilé olívaolajban (3 x 70 gramm): 965 forint, 35 százalékos csökkenés
  • Cucina Nobile Spagetti tészta (1 kilogramm): 629 forint, 27 százalékos csökkenés
  • Mini bagett (75 gramm): 59 forint, 25 százalékos csökkenés
  • BBQ Csevapcsicsa sertés és marhahúsból: 1699 forint, 20 százalékos csökkenés

Barissimo szemes kávé (1 kilogramm): 3999 forint, 15 százalékos csökkenés

„A forint erősödése azonnal érezteti hatását a beszerzési árakban, és ezt az árelőnyt továbbadjuk vásárlóinknak. Ennek köszönhetően a mai naptól több mint 100 termék árát jelentősen csökkentjük, egyes esetekben a kedvező árfolyamhatást meghaladó mértékben, akár 40 százalékos csökkenéssel. Intézkedésünk azonnali és kézzelfogható segítséget jelent a magyar családok számára a mindennapi bevásárlás során, hiszen mind élelmiszerek, mind háztartási termékek kedvezőbb áron érhetők el” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

„Célunk, hogy a kedvező gazdasági folyamatok hatása minél gyorsabban megjelenjen a bolti árakban, ezzel is támogatva a háztartások pénzügyi egyensúlyát, egyúttal tovább mérsékelve az inflációt” – tette hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu