Megjött a friss adat, nehéz helyzetben az államháztartás – meglepő adatot közölt a májusi hiányról a Pénzügyminisztérium

Május végéig az államháztartás központi alrendszere 3806,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2 százaléka. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3694,8 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 70,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 182,4 milliárd forintos hiányt mutattak – derült ki a Pénzügyminisztérium hétfőn közzétett gyorstájékoztatójából.

Májusban javított egyenlegén az államháztartás / Fotó: Shutterstock AI Generator

Kiemelték, hogy idén májusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első öt hónapjához képest 6,0 százalékkal magasabban alakultak. Május hónapban két egyszeri hatás is csökkentette azonban a bevételeket. A tavalyi május havinál alacsonyabban alakultak a társaságiadó- és áfabevételek. A társasági adóból származó bevétel májusban 55,6 milliárd forinttal maradt el az előző év azonos időszakához képest.

Így alakultak az államháztartás bevételei

A bevétel alakulását érdemben befolyásolta, hogy az év végi elszámoláshoz kapcsolódó befizetések a határidő munkaszüneti nap esése miatt 2025-ben és 2026-ban is június 1-jére tolódtak, ugyanakkor a határidő előtti befizetések idén elmaradtak a tavalyitól. Az általános forgalmi adóból származó bevétel 55,4 milliárd forinttal maradt el az előző év azonos időszakához képest. Az eltérés hátterében elsősorban a magasabb negyedéves bevallásokhoz kapcsolódó kiutalások és az OSS- (egyablakos rendszer) elszámolások alakulása áll.

2026 első öt hónapjában meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Május végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3699,2 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1295,0 milliárd forint kifizetése történt meg.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első öt hónapjában fordított, összesen 1191,7 milliárd forint kifizetés 144,5 milliárd forinttal lett magasabb az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évihez viszonyított magasabb összege a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának szerződésből fakadó változásából, valamint a közösségi közlekedési és a közüzemi szolgáltatások teljesítésére fordított támogatási igények eltérő ütemezésének kifizetéseiből fakadt.