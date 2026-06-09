Lengyel képviselő döfne a magyar olaj- és gázellátásba

Piotr Müller lengyel európai parlamenti képviselő azt követelte az Európai Bizottságtól, hogy sürgesse meg Magyarország teljes leválását az orosz energiáról. A képviselő Magyar Péter miniszterelnöknek az orosz gáz vásárlásról szóló nyilatkozatát az EU-irányvonal aláásásának nevezte. A teljes gázembargó megvalósítását kérte.

A Török Áramlat a magyar energiapiac legstabilabb gázellátási útvonala / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter nemrég kijelentette, hogy Magyarország még akkor sem nem mondhat le teljesen az orosz olajról és gázról, ha más beszállítókat akar találni. Ezek a szavak éles reakciót váltottak ki az Európai Parlamentben.

Piotr Müller lengyel képviselő a magyar vezető kijelentését az EU-politika stabilitását fenyegető veszélynek nevezte. Úgy látja, hogy az ilyen kijelentések megkérdőjelezik egyes tagállamok hajlandóságát arra, hogy valóban leállítsák az energiaforrások vásárlását Oroszországtól.

Gyorsan lépett is a képviselő

A parlamenti képviselő hivatalos kérést küldött az Európai Bizottságnak. Azt követeli, hogy Magyarország terjesszen elő egyértelmű tervet az orosz olajnak és gáznak az energiamixéből való kiküszöbölésére. Ragaszkodik ahhoz is, hogy az EU teljesen tiltsa meg az összes uniós országnak az Oroszországból származó energia importját.

Azonban az Európai Unió hivatalosan egyébként ragaszkodik az orosz energiahordozóktól való teljes függetlenséghez. A REPowerEU programban szigorú határidőket szabtak:

2027. január 1-jétől tilos az Oroszországtól származó LNG vásárlása;

2027. szeptember 30-tól az Oroszországból származó vezetékes gáz vásárlása teljesen tilos;

2027 végére pedig az olaj is tilos lesz.

Az EU októberben a felére csökkentette az Oroszországból vásárolt műtrágya mennyiségét.

Csakhogy baj van az energiaszankciókkal

Az Európai Unió továbbra is küzd az Oroszországból érkező energiaimport ellen, de a blokkon belüli megosztottság egyre nő. A közel-keleti konfliktus miatti magasabb olaj- és gázárak arra kényszerítenek egyes országokat, hogy felülvizsgálják álláspontjukat. A világ négy éven belül már a második globális energiaválsággal néz szembe, ezúttal az Irán és az Egyesült Államok közötti közel-keleti konfliktus miatt.

Az olajárak 65 százalékkal emelkedtek, a gázárak pedig több mint kétszeresére nőttek.

Az EU gazdasága óriási nyomás alá került, ezért egyes országok a szankciók enyhítését követelik.