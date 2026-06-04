Deviza
EUR/HUF353,73 -0,71% USD/HUF304,14 -0,88% GBP/HUF408,83 -0,78% CHF/HUF385,8 -0,54% PLN/HUF83,47 -0,57% RON/HUF67,27 -0,73% CZK/HUF14,61 -0,65% EUR/HUF353,73 -0,71% USD/HUF304,14 -0,88% GBP/HUF408,83 -0,78% CHF/HUF385,8 -0,54% PLN/HUF83,47 -0,57% RON/HUF67,27 -0,73% CZK/HUF14,61 -0,65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 023,1 -0,52% MTELEKOM2 660 -1,35% MOL3 930 -1,42% OTP40 880 -0,46% RICHTER11 930 -0,59% OPUS405 +8,4% ANY8 000 +0,5% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 780 +6,69% BUMIX9 297,1 +1,85% CETOP4 549,76 -0,65% CETOP NTR2 882,25 +0,15% BUX134 023,1 -0,52% MTELEKOM2 660 -1,35% MOL3 930 -1,42% OTP40 880 -0,46% RICHTER11 930 -0,59% OPUS405 +8,4% ANY8 000 +0,5% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 780 +6,69% BUMIX9 297,1 +1,85% CETOP4 549,76 -0,65% CETOP NTR2 882,25 +0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiafüggetlenség
energiaipar
energiabiztonság
atomenergia
Oroszország
orosz gáz
Magyar Péter
orosz energia

Magyar Péter: Nem lehet leválni az orosz energiáról, vissza kell térni a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A miniszterelnök szerint Oroszország jelenleg biztonsági fenyegetést jelent Európára, hosszabb távon azonban vissza kellene térni a gazdasági együttműködéshez. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország energiafüggetlenségre törekszik, amiben egy megerősített francia–magyar energiaipari kapcsolatokat is segítheti.
Németh Anita
2026.06.04, 16:12
Frissítve: 2026.06.04, 16:36

„Oroszország jelenleg biztonsági fenyegetést jelent Európa számára. De hosszú távon fontos megpróbálni visszatérni ahhoz a helyzethez, amelyet húsz évvel ezelőtt ismertünk, amikor gazdaságilag nagyon jól együtt lehetett működni vele” – jelentette ki Magyar Péter a Le Monde-nak, amikor szerdán a franciaországi látogatása alkalmával interjút adott a lapnak.

MAGYAR Péter
Magyar Péter szerint Magyarország energiafüggetlenségre törekszik, amihez Oroszország is fontos / Fotó: Hegedüs Róbert

Habár Oroszország ma fenyegetés, Magyarország energiafüggetlenségének olcsó megteremtéséhez kulcsfontosságú tényező lehet

„Nagyon nehéz megváltoztatni a földrajzot. Megpróbálunk diverzifikálni, de nem lehet teljesen leválni az orosz energiáról. És amikor eljön a béke, senkinek sem lesz érdeke egy új hidegháború, különösen nem energetikai téren. Ez sem Európának, sem Moszkvának nem érdeke” – magyarázta a miniszterelnök. Arra kérdésre viszont, hogy normalizálódhatnak-e a kapcsolatok Oroszországgal, úgy válaszolt, elképzelhető, hogy akkorra lehet, amikor már sem ő, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem lesznek hivatalban.

Magyar Péter kijelentette, hogy a kormány célja Magyarország energiafüggetlenségének elérése. 

„Ezért tudunk együttműködni Franciaországgal a nukleáris energia terén, és jelenleg egy új erőművet fejlesztünk, amelyben Franciaországnak szerepe van. Az új külügyminiszterünk könyvet írt arról, hogyan használja Oroszország fegyverként az energiát.”

Franciaország és Magyarország kapcsolatára térve a miniszterelnök kijelentette, hogy Orbán Viktor tizenhat évnyi hatalma után ideje új fejezetet nyitni, az együttműködés számos helyen fejleszthető, legyen szó a gazdaság, a védelem vagy az európai politika területéről. Mint kifejtette, a NATO döntése alapján 2035-ig el kell érnünk, hogy a bruttó hazai termékünk (GDP) 5 százalékát védelemre fordítsuk. Ezen a területen is számít Franciaország, Németország és más európai országok együttműködésére.

Magyar Péter arra a kérdésre, hogy kabinetje milyen politikai irányvonalat képvisel, azt válaszolta, hogy nem szereti a címkéket, de ha mégis választani kell egyet, akkor azt mondaná, hogy centrista kormányt vezet, mivel minden oldalról vannak benne emberek, sokan közülük korábban nem politizáltak. „Elkötelezem magam amellett, hogy megvédem mindenkinek a gyülekezéshez való jogát, a gyűlés és a tüntetés alapvető jogát, valamint azt a jogot, hogy arra szavazzon, akire akar. Az én kormányom alatt senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés azért, mert másra szavaz, más meggyőződése van, vagy mást, illetve más módon szeret valakit” – fejtette ki a francia olvasóknak.

Magyar Péter: a választók arra hatalmaztak fel, hogy több helyről és a lehető legolcsóbban vásároljak Magyarországnak energiát

Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján május végén megjelent interjúban, amelyről a Világgazdaság is megemlékezett.

A Magyarországra érkező orosz gáz- és kőolajimportot érintő kérdésre a miniszterelnök elmondta, hogy a magyar nemzet felhatalmazta az új kormányt az energiaforrások „lehetőleg minél nagyobb diverzifikációjára”, de egyúttal arra is, hogy vegye figyelembe a nyersanyagok árát.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország az uniós politikával összhangban három év múlva már beszünteti-e az orosz gáz és kőolaj vásárlását, a miniszterelnök úgy reagált: szerinte az EU politikája nagyon megváltozik az (ukrajnai) háború befejezése után, amelyre remélhetőleg nagyon gyorsan sor fog kerülni.

A háború befejezése után az egész EU visszatér az orosz gáz beszerzéséhez, mivel ez olcsóbb, és mivel erre int a versenyképesség, a földrajz.

Kiemelte, hogy „a Balti-tengeren, majd Lengyelországon és Szlovákián át szállítható cseppfolyósított gáz jelentősen drágább a Romániából, Oroszországból vagy Ausztriából érkezőnél”.

Lengyelországnak és Magyarországnak versenyképesnek kell lennie, ehhez alacsonyabb energiaárakra van szükség – mutatott rá Magyar Péter, és elmondta azt is, hogy e tekintetben ő „nagyon pragmatikus”, nemcsak biztonságos szállítmányokra, hanem alacsonyabb árakra is törekszik.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
447 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu