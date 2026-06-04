Magyar Péter: Nem lehet leválni az orosz energiáról, vissza kell térni a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz
„Oroszország jelenleg biztonsági fenyegetést jelent Európa számára. De hosszú távon fontos megpróbálni visszatérni ahhoz a helyzethez, amelyet húsz évvel ezelőtt ismertünk, amikor gazdaságilag nagyon jól együtt lehetett működni vele” – jelentette ki Magyar Péter a Le Monde-nak, amikor szerdán a franciaországi látogatása alkalmával interjút adott a lapnak.
Habár Oroszország ma fenyegetés, Magyarország energiafüggetlenségének olcsó megteremtéséhez kulcsfontosságú tényező lehet
„Nagyon nehéz megváltoztatni a földrajzot. Megpróbálunk diverzifikálni, de nem lehet teljesen leválni az orosz energiáról. És amikor eljön a béke, senkinek sem lesz érdeke egy új hidegháború, különösen nem energetikai téren. Ez sem Európának, sem Moszkvának nem érdeke” – magyarázta a miniszterelnök. Arra kérdésre viszont, hogy normalizálódhatnak-e a kapcsolatok Oroszországgal, úgy válaszolt, elképzelhető, hogy akkorra lehet, amikor már sem ő, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem lesznek hivatalban.
Magyar Péter kijelentette, hogy a kormány célja Magyarország energiafüggetlenségének elérése.
„Ezért tudunk együttműködni Franciaországgal a nukleáris energia terén, és jelenleg egy új erőművet fejlesztünk, amelyben Franciaországnak szerepe van. Az új külügyminiszterünk könyvet írt arról, hogyan használja Oroszország fegyverként az energiát.”
Franciaország és Magyarország kapcsolatára térve a miniszterelnök kijelentette, hogy Orbán Viktor tizenhat évnyi hatalma után ideje új fejezetet nyitni, az együttműködés számos helyen fejleszthető, legyen szó a gazdaság, a védelem vagy az európai politika területéről. Mint kifejtette, a NATO döntése alapján 2035-ig el kell érnünk, hogy a bruttó hazai termékünk (GDP) 5 százalékát védelemre fordítsuk. Ezen a területen is számít Franciaország, Németország és más európai országok együttműködésére.
Magyar Péter arra a kérdésre, hogy kabinetje milyen politikai irányvonalat képvisel, azt válaszolta, hogy nem szereti a címkéket, de ha mégis választani kell egyet, akkor azt mondaná, hogy centrista kormányt vezet, mivel minden oldalról vannak benne emberek, sokan közülük korábban nem politizáltak. „Elkötelezem magam amellett, hogy megvédem mindenkinek a gyülekezéshez való jogát, a gyűlés és a tüntetés alapvető jogát, valamint azt a jogot, hogy arra szavazzon, akire akar. Az én kormányom alatt senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés azért, mert másra szavaz, más meggyőződése van, vagy mást, illetve más módon szeret valakit” – fejtette ki a francia olvasóknak.
Magyar Péter: a választók arra hatalmaztak fel, hogy több helyről és a lehető legolcsóbban vásároljak Magyarországnak energiát
Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján május végén megjelent interjúban, amelyről a Világgazdaság is megemlékezett.
A Magyarországra érkező orosz gáz- és kőolajimportot érintő kérdésre a miniszterelnök elmondta, hogy a magyar nemzet felhatalmazta az új kormányt az energiaforrások „lehetőleg minél nagyobb diverzifikációjára”, de egyúttal arra is, hogy vegye figyelembe a nyersanyagok árát.
Arra a kérdésre, hogy Magyarország az uniós politikával összhangban három év múlva már beszünteti-e az orosz gáz és kőolaj vásárlását, a miniszterelnök úgy reagált: szerinte az EU politikája nagyon megváltozik az (ukrajnai) háború befejezése után, amelyre remélhetőleg nagyon gyorsan sor fog kerülni.
A háború befejezése után az egész EU visszatér az orosz gáz beszerzéséhez, mivel ez olcsóbb, és mivel erre int a versenyképesség, a földrajz.
Kiemelte, hogy „a Balti-tengeren, majd Lengyelországon és Szlovákián át szállítható cseppfolyósított gáz jelentősen drágább a Romániából, Oroszországból vagy Ausztriából érkezőnél”.
Lengyelországnak és Magyarországnak versenyképesnek kell lennie, ehhez alacsonyabb energiaárakra van szükség – mutatott rá Magyar Péter, és elmondta azt is, hogy e tekintetben ő „nagyon pragmatikus”, nemcsak biztonságos szállítmányokra, hanem alacsonyabb árakra is törekszik.