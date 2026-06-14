Repül a dupla pofon a fővárosnak, az egyiket a forint adja – Karácsony Gergely sürgős feladatot kapott
Sok külföldi nyaraláscélponttal kapcsolatban az idén örömmel számolgatják a magyarok, mennyivel csökkent a költségük, ha az elmúlt hónapokban volt aggodalom is: például az, hogy az iráni háború miatt fogy a kerozin Európában és az emelkedő energiaköltségek a turizmusban-vendéglátásban is emelkedő árakhoz vezetnek Európában. A kedvezőtlen nemzetközi hatás Magyarországot sem kerüli el, ugyanakkor egy friss elemzésből kiderül: az erős forint, ha külföldön jól is jön, de itthon visszaüt. Repül a dupla pofon, a fővárosnak is fel kell készülnie rá, ha most még nem is nyilvánvaló a baj.
Országosan már visszaesett a turizmus, de Budapest sem fogja elkerülni a hatást
Bekövetkezett, még csak az áprilisi adatokat látjuk, de a magyarországi turisztikai szálláshelyeken
- a vendégszám 1,0 százalékkal,
- a vendégéjszakák száma 4,0 százalékkal csökkent éves alapon.
- A külföldi vendégek száma 5,2 százalékkal,
- a külföldi vendégéjszakák száma 8,0 százalékkal esett vissza.
A visszaesés elszenvedője a vidék, Budapesten ugyanakkor a külföldi vendégek száma 6,8 százalékkal, a belföldi vendégeké 9,0 százalékkal nőtt, csakhogy az AUCTORIS magyar vállalatfejlesztési és tanácsadó cég elemzése szerint ez a dominó is el fog dőlni.
Az elemzés szerint a budapesti számok nem mondanak ellent a korábbi előrejelzésnek, hanem pontosítják azt. A dominóhatás nem egyszerre, hanem késleltetve érkezik meg, és a következő sorrendben várhatók a fejlemények:
- először az energia- és légifolyosó-kockázatok,
- majd a menetrendi és pontossági problémák,
- ezután az utazói bizalom és foglalási viselkedés változása,
- végül a helyi turisztikai és vendéglátóipari cash-flow nyomás jelenik meg.
A májusi előrejelzésünk iránya helyesnek bizonyult, de a forma árnyaltabb lett. Nem fizikai kerozinhiányt látunk, hanem menetrendi, forrásmix- és árfolyamsokkot. Budapestnél a 6. dominó már mérhető, a 7. dominó, vagyis a szélesebb vendéglátóipari cash-flow nyomás még nem általános, de egyes szegmensekben már készülni kell rá
– idézi a vállalat közleménye Tóth Mihályt, a cég marketing- és kommunikációs szakértőjét.
Az összesítés szerint a kockázatot a légi közlekedési adatok mutatják. Az Eurocontrol úgy számolt: az év 23. hetében az európai hálózatban a napi járatszáma 34 459 volt, ami 1,7 százalékos növekedés az előző héthez képest, de az Európa és Közel-Kelet közötti légi forgalom éves alapon 24 százalékkal zuhant. A számok már nem elméleti kockázatot jeleznek, hanem olyan változásokat a működési környezetben, amelyek a foglalási döntésekben is megjelennek.
Az erős forint betesz a hazai turistaforgalomnak
Új tényezőként jelent meg az erős forint – emeli ki az elemzés.
A forint euróval szembeni árfolyama június 12-én 352,88 volt, ami csökkenti Budapest korábbi ár-érték előnyét az eurózónából érkező turisták szemében – írják. (Mi tesszük hozzá: azért, mert ez éves alapon több mint 12 százalék erősödést jelent, ami azt jelenti, hogy ennyivel lettünk drágábbak a külföldieknek, ha az ágazatban generálódott inflációt nem is tekintjük.)
Az erős forint ugyan makrogazdasági szempontból kedvező jel lehet, de turisztikai exportként értelmezve a beutazás versenyképességét gyengítheti, miközben a magyarok külföldi utazási hajlandóságát növelheti.
Százezres nagyságrendű a várható veszteség, a lehetséges veszteség mértéke sokkoló
Az AUCTORIS frissített előrejelzése szerint A cég frissítette előrejelzési forgatókönyveit, és az összkép „a kontrollált stressz és a központi stressz sáv felfelé mozdult”.
- A bázisforgatókönyv 120-220 ezer potenciális vendég- vagy vendégéjszaka-kieséssel számol,
- a valószínű stresszforgatókönyv 250-450 ezres sávval,
- de súlyos sokk esetén 500-800 ezres kiesés sem zárható ki. A legdurvább, tartós, 900 ezer és 1,2 millió közötti zuhanás valószínűsége viszont csökkent, mert a kerozinár enyhült, és Budapest repülőtéri forgalma továbbra is erős.
A kérdés most nem az, hogy lesz-e hatás, hanem az, hogy Budapest hogyan reagál. A jó válasz nem az árengedmény, hanem az értéknövelés: rugalmas foglalás, hosszabb tartózkodás, biztonságos városi élmény, jobb csomagolás. Budapestnek most azt kell üzennie: elérhető, rugalmas, biztonságos – érdemes tovább maradni
– véli a szakértő.
Nem az árengedmény a célravezető, de tennivaló bőven van
A leginkább sérülékeny szereplők – írja a közlemény – a hubérzékeny long-haul forgalomra, késő esti LCC-rotációkra, izraeli és ázsiai forrásországokra, illetve magas fixköltségű belvárosi vendéglátásra építő szolgáltatók. De lehetnek nyertesek is: a vasúttal és autóval is jól elérhető regionális piacokra építő szereplők, a hosszabb tartózkodást ösztönző szálláshelyek, a rugalmas átfoglalási politikát kínálók, az attrakciókat, gasztronómiát és városi élményeket csomagban értékesítők.
A tanácsadó szerint a következő egy hónapban Karácsony Gergely főpolgármester Budapestjének a következő egy hónapban a következőket kéne megvalósítania védekezésül:
- útvonalkockázati és árfolyamfigyelő rendszert,
- rugalmas átfoglalási protokollt,
- euróban is érthető, hozzáadott-értékkel rendelkező ajánlatokat kell kialakítania.
Ez nem minden: 60 napon belül a reptéri késésekre, késői érkezésekre és alternatív útvonalakra kell közös vendégélmény-protokollt építeni. 90 napon belül pedig el kell indítani az őszi shoulder-season kampányt, amely a hosszabb tartózkodást, a biztonságos városi működést és Budapest könnyű elérhetőségét hangsúlyozza.