Repül a dupla pofon a fővárosnak, az egyiket a forint adja – Karácsony Gergely sürgős feladatot kapott

Sok külföldi nyaraláscélponttal kapcsolatban az idén örömmel számolgatják a magyarok, mennyivel csökkent a költségük, ha az elmúlt hónapokban volt aggodalom is: például az, hogy az iráni háború miatt fogy a kerozin Európában és az emelkedő energiaköltségek a turizmusban-vendéglátásban is emelkedő árakhoz vezetnek Európában. A kedvezőtlen nemzetközi hatás Magyarországot sem kerüli el, ugyanakkor egy friss elemzésből kiderül: az erős forint, ha külföldön jól is jön, de itthon visszaüt. Repül a dupla pofon, a fővárosnak is fel kell készülnie rá, ha most még nem is nyilvánvaló a baj.

Az erős forint és az energiaválság együtt be fog tenni – sürgős feladatok jelentkeztek / Fotó: mauritius images via AFP

Országosan már visszaesett a turizmus, de Budapest sem fogja elkerülni a hatást

Bekövetkezett, még csak az áprilisi adatokat látjuk, de a magyarországi turisztikai szálláshelyeken

a vendégszám 1,0 százalékkal,

a vendégéjszakák száma 4,0 százalékkal csökkent éves alapon.

A külföldi vendégek száma 5,2 százalékkal,

a külföldi vendégéjszakák száma 8,0 százalékkal esett vissza.

A visszaesés elszenvedője a vidék, Budapesten ugyanakkor a külföldi vendégek száma 6,8 százalékkal, a belföldi vendégeké 9,0 százalékkal nőtt, csakhogy az AUCTORIS magyar vállalatfejlesztési és tanácsadó cég elemzése szerint ez a dominó is el fog dőlni.

Az elemzés szerint a budapesti számok nem mondanak ellent a korábbi előrejelzésnek, hanem pontosítják azt. A dominóhatás nem egyszerre, hanem késleltetve érkezik meg, és a következő sorrendben várhatók a fejlemények:

először az energia- és légifolyosó-kockázatok, majd a menetrendi és pontossági problémák, ezután az utazói bizalom és foglalási viselkedés változása, végül a helyi turisztikai és vendéglátóipari cash-flow nyomás jelenik meg.

A májusi előrejelzésünk iránya helyesnek bizonyult, de a forma árnyaltabb lett. Nem fizikai kerozinhiányt látunk, hanem menetrendi, forrásmix- és árfolyamsokkot. Budapestnél a 6. dominó már mérhető, a 7. dominó, vagyis a szélesebb vendéglátóipari cash-flow nyomás még nem általános, de egyes szegmensekben már készülni kell rá

– idézi a vállalat közleménye Tóth Mihályt, a cég marketing- és kommunikációs szakértőjét.