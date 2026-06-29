Hogyan teszi pokollá a napjainkat egy hőkupola? Kinél kapcsolják le először az áramot, ha jön a vészforgatókönyv? – itt vannak a válaszok

A harmadfokú, vagyis a legnagyobb fokozatú hőségriasztás harmadik napját töltjük. Jó esetben már csak néhány nap, és visszaenyhül a hőmérséklet elviselhetőbb kánikulai szintre, hogy legyen időnk felkészülni a következő hőkupola támadására. A hőkupola egy tartós anticiklon, amely begyűjti és ránk zúdítja a sivatagi forróságot. Napokig, rossz esetben hetekig nem mozdul, a lefelé áramló forró levegő pedig akadályozza a csapadékképződést.

A hőkupola napjaiban falják az áramot a légkondicionálók/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egyelőre a hőkupola diktál

A hőségriasztás célja nem a riadalomkeltés, hanem a figyelmeztetés. A figyelmeztetés részben az egészségünk megóvására vonatkozik, részben arra, hogy, ha lehetséges, este 6 és 9 óra között használjunk minél kevesebb áramot. Ilyenkor ugyanis a naperőművek már alszanak, az áramigény viszont megnő, tehát be kell vetni a tartalékkapacitásokat, és felfuttatni az importot. A rendszerirányító Mavir adatai szerint

az elmúlt napokban mintegy 10 százalékkal volt nagyobb az ország áramfelhasználása az egy évvel korábbi azonos időszakénál

az M1 tévécsatornán elhangzottak szerint. Bár ebből nem derül ki, hogy a növekmény mekkora hányadáért felelős a lakosság, azt a Daikin kimutatta, hogy igencsak belendült (de nem kizárólag lakossági szinten) a légkondicionálók használata. A hőségriasztás harmadfokúvá emelésével egyidejűleg Kapitány István gazdasági és energiaminiszter kérte, hogy az esti órákban takarékoskodjunk az árammal. Fontos, hogy a kérést nem az áramkínálat csökkenése, hanem a rekord hőségben megugrott felhasználás tette szükségessé: a rendszerterhelés már csütörtökön a kapacitások 95 százalékán állt. A Világgazdaság a helyzetkép további pontosítását kérte a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumtól, a Mavirnál pedig arról tudakozódott, hogy a hétvégi fogyasztási adatok alapján lett-e foganatja a miniszter kérésének. (Amint megkapjuk a választ, közzétesszük.) Magyar Péter miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy

a közszférában mára otthoni munkavégzést rendeltek el.

Lehetőség szerint erre kér minden munkáltatót,

és javasolja a kinti munkavégzés elhalasztását.

Ma délelőtt ehhez hozzátette, hogy „nyíljon meg minden hűtött helyiség, figyeljünk egymásra!"

Van elég áram, de necces a helyzet, üzemzavarok voltak

Magyarország áramellátása stabil, erről pénteken adott ki közleményt az állami MVM. Kockázat azonban van bőven. Például

kieshet valamely erőmű a rendszerből,

gond lehet az importtal,

a helyi igények miatt tovább nőhet az áramfelhasználás.

Az import azért kiemelten problémás, mert más európai országokban is nő az áramigény, térségünk vízerőművekben gazdag országai pedig az aszály miatt éppen most szembesülnek azzal, hogy maguk is importra kényszerülnek. Ahelyett, hogy eladának ide áramot, még vásárolnak is.