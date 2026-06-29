A gyógyszercég nem az egyetlen a sorban: két pofával eszi a profitot az erős magyar deviza – de nem csak az árfolyam szintje jelent veszélyt!

Az elmúlt hetekben-hónapokban látványos menetelésbe kezdett a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyam az euróhoz viszonyítva egy évvel ezelőtt még a 400-as szintet ostromolta, de idén áprilisban is még 390 euró/forint környékén mozgott a jegyzés. Az országgyűlési választásokat követően azonban megindult az erősödés, már 350 közelében mozog az árfolyam, hétfőn reggel 354,11 forintot kellett fizetni egy euróért.

Sok cégnek problémát jelent a hirtelen megerősödő forint / Fotó: Shutterstock

Az erős árfolyamnak sokan örülnek, aki ugyanis külföldre menne nyaralni, olcsóbban megússza, mint a korábbi években. Azonban szép számmal akadnak olyanok is, akik kevésbé boldogok amiatt, hogy az uniós valutát alacsonyabb áron lehet beszerezni. Aki például euróban kapja a fizetését, a forintba átválva most úgy érezheti, hogy kevesebbet keres. Ráadásul a nemzetközi piacra dolgozó és exportáló vállalatok számára is kihívásokkal teli a mostani időszak.

Visszaütött az erős forint – tömegesen rúgja ki dolgozóit a Richter

A legfrisseb fejlemény, hogy a Richter Gedeon Nyrt. csoportos létszámcsökkentést jelentett be hétfőn, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. Ezzel kapcsolatos szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala részére is jelezte 2026. május 26-án – jelentette be szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a gyógyszergyártó vállalat.

A tervezett létszámcsökkentést a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyag-gyártási területeket érinti. A hatóanyag-gyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok számára is komoly kihívást jelent – indokolta az elbocsátásokat az egészségipari társaság.

Az év eleji forintrali jócskán visszafogta a Richter teljesítményét. A Richter az idei első negyedévben megismételte tavalyi eredményét, profitja és árbevétele minimálisan csökkent. A döntően exportra termelő magyar gyógyszergyártó társaság számára a forint első negyedévben mutatott ralija jelentős ellenszelet okozott, rontva a forintban kifejezett pénzügyi mutatókat.