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hőség
Magyar Péter
otthoni munkavégzés

Elrendelte a kormány a közszférában az otthoni munkavégzést, de itt még nincs vége – Magyar Péter fontos kérést intézett a munkáltatókhoz

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A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap délután.
Németh Tamás
2026.06.28, 18:17
Frissítve: 2026.06.28, 18:26

„Holnaptól tetőzik a hőség. A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el, és lehetőség szerint erre kérünk minden munkáltatót. Javasoljuk a kinti munkavégzés elhalasztását" – írta bejegyzésében a kormányfő.

Elrendelte a kormány a közszférában az otthoni munkavégzést, de itt még nincs vége – Magyar Péter fontos kérést intézett a munkáltatókhoz
Elrendelte a kormány a közszférában az otthoni munkavégzést, de itt még nincs vége – Magyar Péter fontos kérést intézett a munkáltatókhoz Fotó: khunkornStudio

Magyar Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt arról először, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel az államigazgatásban hétfőn és kedden lehetőség szerint otthoni munkavégzésre állnak át. Akkor még opcionálisan beszélt erről, most már elrendelte azt – tűnik ki a bejegyzéséből. 

A Magyar Közlönyben pár napja megjelent a hőség miatti összehangolt védelmi tevékenységről szóló kormányrendelet. A kormány hivatalos felületein, valamint a miniszterelnök a saját közösségi oldalán is folyamatos tájékoztatást adnak majd a hőhullám alakulásáról és az esetlegesen szükségessé váló intézkedésekről.

A miniszterelnök az Európa fölött kialakult hőkupola miatt rendkívülinek nevezte a következő napok időjárási helyzetét, és együttműködést, valamint fegyelmezettséget kért a lakosságtól.

Bejelentette, hogy országszerte ivóvizet osztanak majd, elsősorban közterületeken, vasútállomásokon és az autópályák mentén. 

Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, a hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára - közölte kormány. 

„A hőség a sürgősségi osztályok betegforgalmát is érezhetően befolyásolja. Tapasztalataink szerint sokan a nappali forróság helyett inkább az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat", írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter vasárnap. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: ez érthető, ugyanakkor az éjszakai műszakokban általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket, mint nappal. Emiatt a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. 

Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel! 


– írta bejegyzésében. „Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén természetesen azonnali ellátásra van szükség – tette hozzá. Enyhébb panaszok esetén elsőként a háziorvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadási (1830) lehetőségeket javasolt igénybe venni" – mutatott rá a miniszter. 

Mi vár ránk?

Vasárnap tovább fokozódott a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk a térségben. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők, áll az Időkép előrejelzésében. 

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