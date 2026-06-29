Rémisztő felszerelést illesztettek az oroszok a Gazprom tankerére, többen is látták az átalakítást: új szintre lépett a háborús veszély Európában

Önmagában egy géppuska és néhány katona nem rémítő. Csakhogy nem mindegy, hol vannak, és az észt lap ezúttal olyan veszélyre hívta fel a figyelmet, amiről tudnia kell az európaiaknak, és különösen azoknak, akik az orosz energiaszállító hajók elleni fizikai fellépést sürgetik a kontinens vizein.

Orosz tanker – mikor így figyelik az európai partokról, nem lehetnek biztosak, hogy tovább is engedik haladni: de mi van, ha lőni is tud? Fotó: AFP

Ismeretes, talán a legnagyobb a félelem egy orosz inváziótól az Európai Unión belül a balti térségben, ezenbelül is a balti hármak körében. Az úg, fenyegető fejleményt az észt Delfi csoport jelentette.

Orosz-ukrán háború: a tankereket fizikai támadások érik, Moszkva megelégelte

Az jól ismert, hogy az Ukrajna és Oroszország közti háború legutóbbi szakaszában Kijev az orosz energiainfrastruktúra elleni légicsapásoktól remél eredményt, a Nyugattólé pedig azt várja, hogy a maga eszközeivel akadályozza az orosz energiaszállítmányok nemzetközi mozgatását, hogy Moszkva kevesebb jövedelemhez jusson a háborúzáshoz.

Ez utóbbi folyamat részét jelentik az orosz vállalatok elleni amerikai szankciók, Kijev az év elején a magyar olajellátást is leállította a Barátság kőolajvezetéken háborús károkra hivatkozva, az orosz energiát szállító hajókat pedig egyre több fizikai inzultus éri az európai partoknál, amelyekről a nemzetközi média rendszeresen beszámol. Márciusban például az orosz "árnyékflottához" tartozó Ethera nevű tankert a belga hatóságok francia helikpterek segítségével egyszerűen megszállták és lefoglalták.

Moszkva azonban megelégelte az inzultusokat – erről tanúskodnak a Delfi közölte fotók, egyúttal a horizontra vetítve egy rémképet. A belgához hasonló akciók a jövőben akár véres konfliktushoz is vezethetnek – ugyanis találtak legalább egy hajót, amely hasonló esetben képes lenne megvédeni magát.

A géppuska és a katonai személyzet eleddig nem volt a polgári hajók sajátja

Polgári hajókat, tudjuk, régóta nem szokás felfegyverezni. Lehet, hogy ezen e téren egy korábbi, veszélyesebb állapotba lép vissza a világ?

Az észt Rendőrség és Határőrség (PPA) nehézgéppuskák tüzelőállásait fedezte fel egy orosz gáztankeren – írta a Delfi médiacsoporthoz tartozó Eesti Ekspress.