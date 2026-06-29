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Gazprom

Rémisztő felszerelést illesztettek az oroszok a Gazprom tankerére, többen is látták az átalakítást: új szintre lépett a háborús veszély Európában

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Észt lap jelentette. Az orosz tanker, amely a partjaiktól látótávolságon belül haladt el, komoly harcászati elszereléssel szállította rakományát – és ez azért fontos tudnivaló, mert a horizontra idéz egy új veszélyforrást, amely fegyveres konfliktushoz vezethet az európai NATO-tagok és Oroszország között.
Pető Sándor
2026.06.29, 12:14

Önmagában egy géppuska és néhány katona nem rémítő. Csakhogy nem mindegy, hol vannak, és az észt lap ezúttal olyan veszélyre hívta fel a figyelmet, amiről tudnia kell az európaiaknak, és különösen azoknak, akik az orosz energiaszállító hajók elleni fizikai fellépést sürgetik a kontinens vizein.

Orosz tanker – mikor így figyelik az európai partokról, nem lehetnek biztosak, hogy tovább is engedik haladni: de mi van, ha lőni is tud?
Orosz tanker – mikor így figyelik az európai partokról, nem lehetnek biztosak, hogy tovább is engedik haladni: de mi van, ha lőni is tud? Fotó: AFP

Ismeretes, talán a legnagyobb a félelem egy orosz inváziótól az Európai Unión belül a balti térségben, ezenbelül is a balti hármak körében. Az úg, fenyegető fejleményt az észt Delfi csoport jelentette.

Orosz-ukrán háború: a tankereket fizikai támadások érik, Moszkva megelégelte

Az jól ismert, hogy az Ukrajna és Oroszország közti háború legutóbbi szakaszában Kijev az orosz energiainfrastruktúra elleni légicsapásoktól remél eredményt, a Nyugattólé pedig azt várja, hogy a maga eszközeivel akadályozza az orosz energiaszállítmányok nemzetközi mozgatását, hogy Moszkva kevesebb jövedelemhez jusson a háborúzáshoz.

Ez utóbbi folyamat részét jelentik az orosz vállalatok elleni amerikai szankciók, Kijev az év elején a magyar olajellátást is leállította a Barátság kőolajvezetéken háborús károkra hivatkozva, az orosz energiát szállító hajókat pedig egyre több fizikai inzultus éri az európai partoknál, amelyekről a nemzetközi média rendszeresen beszámol. Márciusban például az orosz "árnyékflottához" tartozó Ethera nevű tankert a belga hatóságok francia helikpterek segítségével egyszerűen megszállták és lefoglalták.

Moszkva azonban megelégelte az inzultusokat – erről tanúskodnak a Delfi közölte fotók, egyúttal a horizontra vetítve egy rémképet. A belgához hasonló akciók a jövőben akár véres konfliktushoz is vezethetnek – ugyanis találtak legalább egy hajót, amely hasonló esetben képes lenne megvédeni magát. 

A géppuska és a katonai személyzet eleddig nem volt a polgári hajók sajátja

Polgári hajókat, tudjuk, régóta nem szokás felfegyverezni. Lehet, hogy ezen e téren egy korábbi, veszélyesebb állapotba lép vissza a világ?

Az észt Rendőrség és Határőrség (PPA) nehézgéppuskák tüzelőállásait fedezte fel egy orosz gáztankeren – írta a Delfi médiacsoporthoz tartozó Eesti Ekspress.

Az Ekspress birtokába került megfigyelési felvételek szerint tüzelőállásokat alakítottak ki nehézgéppuskák számára egy, a Gazpromhoz tartozó gáztankeren, amely rendszeresen elhalad Észtország partjai mellett. A hajó utaslistáján olyan férfiak is szerepelnek, akik személyazonosságukat katonai igazolvánnyal igazolják.

Talán még riasztóbb, hogy a felvételek nem újak, 

a veszély korábban is létezett, csakhogy nem hozták őket nyilvánosságra.

A felvételeken a Gazprom orosz gázipari óriás tulajdonában álló – már nevében sem polgári "szelídséget" hordozó – Vaszilevszkij Marsall LNG-tanker május 11-én kora délután Hiiumaa partjai előtt északi irányba halad. Aki éppen akkor a Kõpu-félsziget csúcsán tartózkodott, szabad szemmel is láthatta a 2018-ban épült hajót, amely mindössze 13 tengeri mérföldnyi távolságra halad el (24 kilométernyire).

Ez alig néhány héttel azután történt tehát, hogy április 23-én az Európai Unió immár 20. szankciós csomagját fogadta el Oroszország ellen, benne újabb intézkedésekkel az orosz árnyékflotta ellen. A NATO európai tagjai közt vannak, akik tanújelét adták, orosz energiát szállító hajók "megfegyelmezése" nem áll távol tőlük.

Az orosz "üzenet"  kijózanító, avagy nem –  most az észt kiszivárogtatás segítségével jutott el a nyilvánosságba, de Oroszország egyéb jeleit is adja, hogy az ukrán támadások és a nyugati szankciók ellenlére sem mond le az energiaexport tetemes jövedelmeiről és a tengeri szállításokról. Az elrettentés tehát már valóság, a kérdés, hogy el is rettenti-e a nyugatiakat a veszélyes akcióktól.

Fütyülnek az amerikai szankciókra is

Egy, az Egyesült Államok által szankcionált oroszországi murmanszki tárolóegységnél kötött ki egy cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajó – jelentette hétfőn a Bloomberg. Ez az első alkalom, hogy a hajó amerikai szankciók alatt álló üzemanyagot rakodott be, és egyben újabb jele annak, hogy Moszkva a nyugati szankciók ellenére is igyekszik bővíteni exportját.

A Arctic Express, amely májusban orosz zászlóra váltott, a Saam nevű úszó tárolóegységnél vett fel rakományt. A Saam az Arctic LNG 2 projektből származó földgázt tárolja. Az Egyesült Államok mind a Saamot, mind az Arctic LNG 2 projektet szankciókkal sújtja.

A szállítmány arra utal, hogy Oroszország tovább bővíti hajóflottáját a nyugati korlátozások megkerülése érdekében. A Bloomberg hajókövetési adatokon alapuló elemzése szerint az Arctic Expressszel együtt már legalább 21 hajót használtak arra, hogy LNG-t szállítsanak szankcionált orosz projektekből. Az Arctic LNG 2 exportjának további növelését továbbra is elsősorban az akadályozza, hogy nincs elegendő olyan tartályhajó, amely képes lenne a rakományt eljuttatni a vásárlásra hajlandó vevőkhöz.

A hajókövetési adatok szerint az Arctic Express (fehérrel jelölve) az amerikai szankciók alatt álló Saam úszó tárolóegységtől (kékkel jelölve) rakodta be a földgázt.

A 2007-ben szolgálatba állított tankhajót korábban egy görög vállalat üzemeltette, ám az Equasis hajózási adatbázis szerint tulajdonjoga május 13. körül a szentpétervári Smp Techmanagement LLC-hez került.

Az Smp Techmanagement további három LNG-szállító hajóval is rendelkezik, amelyek Oroszország úgynevezett „árnyékflottájának” részét képezik. A Bloomberg News nem talált azonnal nyilvánosan elérhető e-mail-címet vagy telefonszámot a vállalat számára.

Oroszország az év elején további négy LNG-tankert is hozzáadott árnyékflottájához. Ezek a hajók korábban Omán LNG-exportlétesítményét szolgálták ki. A hajókövetési adatok szerint az Arctic LNG 2 projekt 2026 májusában több mint 400 ezer tonna LNG-t exportált, ami rekordnak számít a 2024-ben indult létesítmény történetében.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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