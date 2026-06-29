Ezreket rúgnak ki a Pécsen is gyárat üzemeltető BAT-tól: megszólalt a vezérigazgató –„gondosan bánunk az érintett kollégákkal!"

A British American Tobacco (BAT) nagyjából egyötödével csökkenti 47 000 fős globális munkaerő-állományát költségcsökkentési és a működése egyszerűsítésére irányuló átfogó tervének részeként - közölte a vállalat hétfőn.

Rengeteg embert rúgnak a BAT-tól is, Pécs is érintett lehet / Fotó: AFP

Multinacionális leépítés a BAT-nál

Év végéig az egyebek között a Dunhill cigarettákról ismert dohányipari multi 5500 munkahelyet szüntet meg, és további 3500-at szervez ki egy belső közlemény szerint, amely a Bloomberg birtokába került. Ezek a számok ráadásul a BAT amerikai üzletágát, a Reynolds Americant még csak nem is érintik.

A legtöbb más országra viszont, ahol a BAT működik, kiterjed a folyamatban lévő szerkezetátalakítási program, és a vállalat még hétfőn részletesen is ismerteti a létszámleépítések mértékét. A British American Tobacco 2028 végéig összesen évi 793 millió dolláros költségmegtakarítást ígért.

A BAT részvényei Londonban 1,9 százalékkal estek, év elejétől a pénteki tőzsdezárásig ugyanakkor közel 13 százalékkal emelkedtek.

A BAT számos piacán is a hagyományos cigaretták iránti csökkenő kereslettel küzd, miközben hatalmas összegeket költ az egyre népszerűbb nikotinalternatívák kifejlesztésére. Riválisához, a Philip Morris Internationalhez hasonlóan a BAT bevételének több mint felét „füstmentes” nikotintermékekből, például a Vuse vape-ekből és a Velo nikotintasakokból termelné.

A szerkezetátalakítás részeként több hagyományos cigarettagyárat be is zártak már.

Januárban a vállalat bejelentette, hogy bezárja nyolcadik legnagyobb - Dél-Afrikában található - cigarettagyárát az illegális kereskedelemből származó verseny miatt. Az év elején a BAT a globális cigarettaipar volumenének 2 százalékos csökkenését prognosztizálta 2026-ra.

Javed Iqbal ideiglenes pénzügyi igazgató februárban arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia és az adatelemző eszközök használata a személyzet létszámát is befolyásolja. A BAT tervezett költségmegtakarításának nagy részét, mintegy 500 millió fontot, 2027-re teljesíti

– tette hozzá.

Javában zajlanak a kiszervezések

A BAT partnerségre lépett az ír-amerikai Accenture IT-szolgáltatóval is számos funkció, köztük a szolgáltatóközpontok kiszervezése érdekében, amelyek jellemzően a vállalatok teljes munkaerő-állományának nagy részét foglalkoztatják.