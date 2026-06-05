Már a 35 évre kötött koncesszió második évében akkora veszteségeket hoz össze a Mohu, hogy szakítás lehet a vége

Úgy szenvedett el a múlt évben 47,8 milliárd forintos negatív adózott eredményt a Mohu Zrt., hogy közben közelebb jutott két fő vállalása, kötelezettsége teljesítéséhez: tovább csökkent a hazai lerakókba került hulladék mennyisége, és nőtt az anyagában újrahasznosított hulladék aránya. Az uniós elvárás szerint 2035-re a lerakást 10 százalékra kell leszorítani, az újrahasznosítást 65 százalékra növelni, a különbözetként jelentkező 25 százalék pedig az energetikai célú hasznosítás lenne.

Egyre több hulladék hasznosul újra Magyarországon / Fotó: Horváth Lilla

A múlt évben 44,4, illetve 37,4 százaléknál jártunk, vagyis a kedvező fejlődés dacára, de a Mohu éves jelentését látva elég nehezen érhetők el a 2035-ös mutatószámok. A 2040-es határidő most hihetőbbnek tűnik.

A hulladékégető még csak most jön

A Mohu számaiból kitűnik – de a folyamat végiggondolásából is következik –, hogy minél jobb az újrahasznosítás aránya, annál eszköz-, munka- és költségigényesebb a rendszer fejlesztése és fenntartása. Például egy újrahasznosított műanyagból készült palack kétszer, háromszor többe kerül, mint egy új PET-palack a Mohu becslése szerint, de nyilván a környezet védelme és a magas szintű hulladékgazdálkodás sehol a világon nincs ingyen.

A társaság az elmúlt három évben 22, 32,3 illetve 27,2 milliárd forintot költött fejlesztési célú beruházásokra. Ám mivel kész, új országos hulladékgazdálkodási rendszerről van szó, a kiadások várható csökkenéséről továbbra sem beszélhetünk, a beruházási és működési kiadások a jövőben is magas szinten maradnak. Például újabb létesítményekre:

válogatókra,

feldolgozókra,

hasznosító üzemekre lesz szükség.

Az utóbbi, a hasznosítás már nem a Mohu feladata, de a hulladék hasznosításra történő átadását és költségeinek viselését rá bízta az állam, az uniós célszámok elérésének felelősségével együtt. A hasznosítás növelésének egyik kulcseleme, hogy 2030–2031-ben át kell adni a mintegy félmilliárd euróból építendő, százhalombattai hulladékhasznosítót is az anyavállalat Mol telephelyén. Az adott szakaszban szükséges engedélyek már megvannak, a beruházás elő lett készítve.