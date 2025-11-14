Deviza
Mindent visszaviszünk – Magyarország élen jár az üvegvisszaváltási rendszer használatában

Magyarország élen jár a kötelező visszaváltási rendszer (DRS) használatában egy tizenhat országra kiterjedő nemzetközi kutatás szerint.
Andor Attila
2025.11.14, 09:44
Frissítve: 2025.11.14, 09:50

Az Every Can Counts („minden doboz számít”) megbízásából készült felmérés alapján a magyar válaszadók 98 százaléka használja a rendszert, 82 százalékuk pedig rendszeresen viszi vissza az üvegeket. A kutatás szerint a magyarok a fenntartható csomagolást is tudatosabban értelmezik: 66 százalékuk szerint az számít valóban fenntarthatónak, amit újra és újra ugyanabba a terméktípusba lehet visszavezetni. Az alumíniumdobozok kiemelkedően újrahasznosíthatók, a zárt körös újrahasznosítás aránya 33 százalékos.

MOHU
Mohu: mindent visszaviszünk / Fotó: Martin Steiger / EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH

Sokak vágya teljesül: nem kell többé egyesével visszaváltani a palackokat 

Új fejezet nyílik a repontos visszaváltás világában. A Mohu csütörtökön bemutatta a nyilvánosságnak első ömlesztett beöntésű palackvisszaváltó automatáját, amely az ígéretek szerint forradalmasíthatja majd a visszaváltást Budapesten.
A Mohu továbbfejlesztette a REpont visszaváltási rendszert, és új, ömlesztett beöntésre alkalmas automatát telepített Budapest 3. kerületében, egy újonnan nyílt Príma-üzletben. Az új, R2 elnevezésű automata – a norvég Tomra-gyártmányú, R1 típus továbbfejlesztett változata – már nemcsak a műanyag és fém italosdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni – közölte a vállalat.

A Mohu egyeztet a kiskereskedelmi hálózatokkal még további hat-nyolc ilyen automata telepítéséről, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen a megoldás. 

Mint mondták, a technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni, akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz. 

Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét, csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot.

A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. A folyamat gyors felfutása és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány eléréséhez.

