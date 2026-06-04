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Megrohamozták a magyarok a benzinkutakat, az áprilisi kiskereskedelmi adatot is megtankolták

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A kiskereskedelmi forgalom áprilisban az előző év azonos időszakit 3,6 százalékkal haladta meg a KSH friss adatközlése szerint. A benzinkutak forgalmának növekedése húzta fel a kiskeradatot.
VG
2026.06.04, 08:30
Frissítve: 2026.06.04, 09:15

Idén áprilisban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 3,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,4 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,1 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatójából. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,2 százalékkal kisebb volt az előző havinál. 2026. január–áprilisban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

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A z élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,4 százalékkal nőtt / Fotó: Shutterstcok

Egy hónappal korábban, idén márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Áprilisban az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,6 százalékkal nőtt. Ezen belül az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,4 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,2 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,7 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 2,6 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 7,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 4,6, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 1,3 százalékkal nőtt. A forgalom volumene nem változott az iparcikk jellegű vegyes üzletekben, ugyanakkor a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 2,7, a használtcikk-üzletekben 4,0 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,6 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,7 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 9,1 százalékkal bővült. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 1,5 százalékkal nőtt.

Erős volt a kiskereskedelemben az év eleje

2026. áprilisban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1742 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Az év első négy hónapjában, 2026. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,8 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 10,6 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Megszólaltak az elemzők a friss adat kapcsán

„A forgalom éves alapon csak 2,6 százalékkal növekedett, ami tavaly február óta a leglassabb ütem, miközben a havi ráta is jelentős, 1,8 százalékos visszaesést mutat. A jövedelmi helyzet és a konjunktúraérzet javulása mellett ez mindenképpen negatív meglepetést jelent, kérdés, hogy a folyamat a következő hónapokban milyen irányba mozdul majd el. Kiemelendő, hogy a fékeződés és a havi alapú csökkenés nem egy-egy bolttípushoz kötődött, az iparcikk jellegű vegyes, a ruházati cikkek, a számítástechnika és egyéb iparcikk üzletek, valamint az internetes kereskedelem is gyengébb teljesítményt nyújtott áprilisban” – emelte ki Molnár Dániel, az MGFÜ Makrogazdasági Elemzési Osztály vezető elemzője.

A szakértő felhívta a figyelmet, hogy bár a gépjármű-üzemanyagforgalom éves szinten 9,1 százalékkal bővült, havi összevetésben 5,5 százalékkal zsugorodott. Vagyis március után még az áprilisi forgalmat is jellemezte a pánikvásárlás, de annak intenzitása már alább hagyott. Ez előrevetíti, hogy májusban is mérséklődhet még a forgalom a bázishatások miatt, ami a kiskereskedelem egészére negatív hatást gyakorolhat.

Molnár Dániel szerint arra számíthatunk, hogy a kiskereskedelmi forgalom trendszerű bővülése a következő hónapokban is fennmaradhat, ami így a fogyasztáson keresztül továbbra is támogathatja a növekedést. Úgy véli, hogy hosszabb távon a jövedelmek alakulása határozza majd meg a szektor teljesítményét, a gazdasági helyzettől függő bérfolyamatok, illetve a társadalmi juttatások alakulása lesz majd a szűk keresztmetszet.

„A következő hónapokban a reálbérek emelkedése miatt a kiskereskedelem bővülése várhatóan fennmarad – ha nem is a márciusi kiugró szinten, de az áprilisi szolidabb szint környékén. Ebben változást év vége felé hozhat a magasabb várt infláció, kérdés persze, hogy addig hogyan alakul az iráni háború és az olajárak. A fogyasztás várhatóan a második negyedévben is felfelé húzza majd a GDP-t, még ha nem is olyan kiugró mértékben, mint az első negyedévben” – vélekedett Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

 

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