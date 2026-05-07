KSH
gazdaság
kiskereskedelem

Megrohamozták a boltokat a magyarok – nagyot nőtt márciusban a kiskereskedelmi forgalom

A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 8,2 százalékkal, az előző havit 1,9 százalékkal haladta meg a KSH friss adatai alapján. Az üzemanyag-kiskereskedelem bővült legnagyobb mértékben.
VG
2026.05.07, 08:30
Frissítve: 2026.05.07, 08:50

Idén márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint.

A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 8,2 százalékkal múlta felül

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,9 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–márciusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Egy hónappal korábban , februárjában tovább erősödött a hazai kiskereskedelem: a forgalom volumene éves alapon 3,8 százalékkal nőtt, havi alapon is emelkedést mértek. A bővülést elsősorban a nem élelmiszer-kategóriák és az üzemanyag-eladások hajtották, miközben az online kereskedelem is lendületes maradt. Az év első két hónapjában összességében 3,6 százalékos növekedést regisztráltak.

2026. márciusában az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,4 százalékkal bővült. Az eladások volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 9,1 százalékkal, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 7,3 százalékkal, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,5 százalékkal, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,5 százalékkal, a használtcikk-üzletekben 4,4 százalékkal nőtt.

Az üzemanyag-kiskereskedelem bővült legnagyobb mértékben

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 10 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 20,6 százalékkal bővült, együtt mozogva a kiskereskedelmi üzemanyagtöltő állomások jövedéki bevallásában szereplő, naturáliában mért üzemanyag eladási adatok alakulásával. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 22 százalékkal nőtt.

Az év harmadik hónapjában az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1799 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Az idei első negyedévben, 2026. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 5,3 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,0, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,1, az üzemanyag-kiskereskedelemben 11,2 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
