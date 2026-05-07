Megrohamozták a boltokat a magyarok – nagyot nőtt márciusban a kiskereskedelmi forgalom

Idén márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,9 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–márciusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Egy hónappal korábban , februárjában tovább erősödött a hazai kiskereskedelem: a forgalom volumene éves alapon 3,8 százalékkal nőtt, havi alapon is emelkedést mértek. A bővülést elsősorban a nem élelmiszer-kategóriák és az üzemanyag-eladások hajtották, miközben az online kereskedelem is lendületes maradt. Az év első két hónapjában összességében 3,6 százalékos növekedést regisztráltak.

2026. márciusában az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,4 százalékkal bővült. Az eladások volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 9,1 százalékkal, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 7,3 százalékkal, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,5 százalékkal, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,5 százalékkal, a használtcikk-üzletekben 4,4 százalékkal nőtt.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 10 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 20,6 százalékkal bővült, együtt mozogva a kiskereskedelmi üzemanyagtöltő állomások jövedéki bevallásában szereplő, naturáliában mért üzemanyag eladási adatok alakulásával. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 22 százalékkal nőtt.