Magyar Péter nekiment a Master Goodnak: „Nem kétszázezres fizetést kellene adni a magyaroknak, ne fenyegessenek!"

A kormány nem enged a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorításából még akkor sem, ha egyes vállalatok emiatt beruházások elhalasztásával fenyegetőznek – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter élesen bírálta a Master Goodot / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő újságírói kérdésre reagált arra, hogy a Master Good vezetése a napokban arról beszélt: ha nem tudnak külföldi munkavállalókat alkalmazni, leállíthatják a tervezett, 120 milliárd forintos gyárépítést.

Magyar Péter: Nem szeretném, ha a kormányt fenyegetnék

Magyar Péter élesen bírálta a vállalat álláspontját. „Olvastam a véleményeket és a fizetett cikkeket is, akár az Indexen jelentek meg, akár máshol. Az Index jó felület erre, ott korábban a kormány fizetett hazug cikkeket, most esetleg más” – mondta.

A miniszterelnök szerint különösen visszás, hogy éppen egy olyan cégcsoport kritizálja a kormány intézkedését, amely az elmúlt években jelentős állami támogatásokban részesült.

„Az a cégcsoport panaszkodik, amelynél össze sem tudom adni hirtelen, mennyi állami támogatást kapott” – mondta Magyar Péter.

A kormányfő arra is kitért, hogy álláspontja szerint a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatása mögött sok esetben nem valós munkaerőhiány, hanem bérverseny áll. Szerinte a vállalatoknak először a magyar dolgozók megtartására kellene koncentrálniuk, és például nem kétszázezer forintot kéne fizetni a hazai munkaerőnek.

„Ha a tavalyi 25 milliárd forintos profit 1,5 milliárddal kevesebb lett volna, akkor tudtak volna annyi fizetést adni a magyar dolgozóknak, hogy azok ne menjenek külföldre dolgozni egy hasonló gyárba” – jegyezte meg. Hozzátette: a kelet-magyarországi térségből érkező visszajelzések alapján sokan nem azt tapasztalják, hogy ne lenne elérhető magyar munkaerő.

„Nem szeretném, ha a kormányt fenyegetnék, és a magyar embereket” – üzente a vállalatnak.

Fordulat történt: kitálalt a 350 milliárdos magyarországi beruházás tulajdonosa – ez a teljes igazság arról, hogy elviszi-e az óriásgyárat A Master Good Csoport szerint a külföldi dolgozókra nem az alacsonyabb költségek , hanem a hazai munkaerőhiány miatt van szükség egyes fizikai munkakörökben. A Master Good szerint a vendégmunkások foglalkoztatása drágább, azonban a megfelelő munkaerő hiánya a tervezett beruházásokat, az export bővítését és a magyar munkahelyek megőrzését is veszélyeztetheti.

A Master Good szerint nincs elég magyar munkavállaló

A vita előzménye, hogy ifjabb Bárány László, a Master Good ügyvezető igazgatója egy interjúban arról beszélt: a társaság hosszú távú fejlesztési tervei veszélybe kerülhetnek, ha a kormány jelentősen korlátozza a külföldi munkavállalók alkalmazását.