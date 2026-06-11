Fordulat történt: kitálalt a 350 milliárdos magyarországi beruházás tulajdonosa – ez a teljes igazság arról, hogy elviszi-e az óriásgyárat

A Master Good csoport szerint nem költségcsökkentés, hanem munkaerőhiány miatt alkalmaznak külföldi dolgozókat egyes betanított fizikai munkakörökben. A vállalat hangsúlyozza, hogy a vendégmunkások foglalkoztatása többletköltséggel jár, de nélkülük nem megvalósítható a következő években több mint 350 milliárd forint értékű magyarországi beruházás, új technológiákkal és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozásával.

Munkaerőhiányról és beruházásokról üzent a Master Good vezetője, Bárány László a kormánynak / Fotó: Master Good csoport

A Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián elhangzott gondolatokkal kapcsolatban az elmúlt 24 órában számos sajtómegjelenés született. Ezek közül több elsősorban egy-egy kiragadott mondatra koncentrált, miközben a teljes összefüggés és a Master Good csoport által képviselt álláspont kevésbé jelent meg. Ezért fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a teljes képet – írta közleményében csütörtökön a csoport.

A Bárány László ügyvezető igazgató aláírásával kelt közleményben a vezető elmondta, hogy a konferencián elhangzott gondolataink semmilyen formában nem a szabályozás létjogosultságát kérdőjelezték meg.

„Meglepve tapasztaltuk, hogy egy olyan kérdésben, amely több tíz- vagy akár több százmilliárd forintnyi magyarországi beruházás, több ezer munkahely és számos exportképes vállalat jövőjét érintheti, nem előzte meg széles körű szakmai egyeztetés a döntést. Úgy véljük, hogy egy ilyen jelentőségű kérdésben fontos a párbeszéd a gazdasági szereplőkkel” – utalt arra, hogy a Tisza-kormány megtiltja a külföldi munkavállalók foglalkoztatását.

A Master Good szerint a vendégmunkások foglalkoztatása drága, de nélkülük magyarok veszíthetik el az állásaikat

„A Master Good csoport jelenleg mintegy 580 külföldi munkavállalót foglalkoztat, akik a teljes létszám hozzávetőleg 15 százalékát teszik ki. Minden külföldi munkavállalónk a Fülöp-szigetekről érkezett. Azért dolgoznak nálunk, mert bizonyos fizikai munkakörök esetében évek óta nem találunk elegendő számú magyar munkavállalót.”

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a külföldi munkavállaló nem olcsóbb, hanem drágább a vállalat számára.

Foglalkoztatásuk többletköltséggel jár, hiszen behozataluk pénzbe kerül és lakhatást is biztosítunk számukra. Nem költségcsökkentési okokból alkalmazzuk őket, hanem azért, mert egyes munkakörök betöltésére egyszerűen nincs elegendő hazai munkaerő – tette hozzá.