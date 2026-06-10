Fontos változás érkezik, ez minden online rendelést érinthet

A fogyasztóvédelem egyik kiemelt feladata a digitális világ folyamatosan megújuló eszköztárára reagálva megvédeni a fogyasztókat az online térben is. Az internetes vásárlás ugyanis az előnyei mellett számos kockázatot is jelenthet a fogyasztók számára, mivel a szerződő felek nincsenek személyesen jelen a szerződéskötés során. Ebben az esetben fennállhat annak a lehetősége, hogy az online vásárlás során a fogyasztó nem kellően tájékozott, és a szerződéskötés szempontjából jelentős információ hiányában köti meg a jogügyletet, ebből adódóan a fogyasztó kiszolgáltatottabb a virtuális térben – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Egyszerűbb lesz lemondani az online vásárlás során megrendelt termékeket, szolgáltatásokat, ha meggondoljuk magunkat / Fotó: NDAB Creativity

Ezzel kapcsolatban pedig egy igen fontos újítás lép életbe. Június közepétől könnyebb lesz az online vásárlások lemondása. A változás egy uniós irányelvből ered, és célja, hogy megakadályozza a lemondások szándékos megnehezítését. Június 19-től az online áruházaknak fel kell ajánlaniuk a fogyasztók számára a rendelés lemondásának lehetőségét. Áruk vagy szolgáltatások online értékesítésekor az adott honlapnak rendelkeznie kell lemondási funkcióval, a gyakorlatban például egy gombbal, amelyen keresztül könnyen elvégezhető a lemondás.

Az online vásárlás során új lehetőséggel találkozhatunk

Az online vásárlások során biztosítandó elektronikus elállási funkciót, az úgynevezett elállási gombot uniós szinten az (EU) 2023/2673 irányelv alapján szabályozták. Magyarországon az elállási jog részletszabályait elsősorban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza, az uniós előírások hazai átültetésével összhangban.

A rendelet elállási funkcióval kapcsolatos kiegészítései 2026. június 19-én lépnek hatályba. Ettől az időponttól kezdve a jogszabály hatálya alá tartozó, fogyasztókkal online szerződést kötő vállalkozásoknak biztosítaniuk kell az elektronikus elállási funkciót a fogyasztók számára. A lemondási funkció kiegészítő módszer a korábbi lemondási módokhoz képest, ami azt jelenti, hogy a lemondásról továbbra is lehet értesítést küldeni például lemondási űrlap vagy szabad formátumú értesítés, például e-mail használatával.