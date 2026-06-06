Ön is észrevette? Valami nagyon nem stimmel a csomagautomatákkal Magyarországon, ilyet még a DPD és a Posta se látott – kiderült, mi állhat a háttérben

Több csomagátvevő helyen is azt lehet tapasztalni, hogy alig bírják kiszolgálni az ügyfeleket. Egyes csomagküldő szolgáltató cégek pedig gyakran az eredetileg megadott cím helyett egy jóval távolabbi, kevésbé frekventált átvevőhelyre irányítják át a csomagokat.

A DPD csomagküldő szerint a jelenlegi forgalomnövekedés elsősorban az Európai Unión belüli e-kereskedelmi aktivitás erősödésével magyarázható / Fotó: NurPhoto via AFP

Lapunknak több átvevőhelyen arról számoltak be a bolttulajdonosok, hogy rég nem látott mennyiségű csomagot kell kezelniük, mint mondták, már-már karácsonyi mennyiségek érkeznek. A üzlettulajdonos szerint ez összefügghet azzal is, hogy az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki a 150 euró alatti, közösségen kívülről érkező e-kereskedelmi csomagokra, ami elsősorban a Temuhoz, Sheinhez és az AliExpresshez hasonló platformok olcsó rendeléseit drágíthatja meg.

A Világgazdaság körkérdéséből azonban kiderült, hogy ez csak féligazság lehet. Noha nem kizárt, hogy ez is hatással van a megnövekedett internetes rendelésekkel kapcsolatos csomagkiszállítási dömpinggel, de a háttérben más is állhat.

Megkeresésünkre a Magyar Posta arról számolt be, hogy idén általánosságban is erőteljesebb forgalomnövekedést tapasztalnak, vagyis ez nemcsak az utóbbi időszakra jellemző, és nem kizárólag az említett nemzetközi piacterek esetében figyelhető meg. Így a jelenség nem kapcsolható egyértelműen az új vámszabály módosítás közelgő bevezetéséhez. Mindemellett – tették hozzá – az is elképzelhető, hogy a jogszabály hatályba lépését közvetlenül megelőző időszakban, amikor még vámfizetés nem terheli a kis értékű küldeményeket, megnőhetett a vásárlási kedv.

Vagyis az igazi dömping még csak most következhet.

Tarolnak a lengyelek és a csehek a csomagküldő szerint

A DPD Hungary is megerősítette, hogy hálózatában jelenleg a karácsonyi időszakhoz hasonló csomagmennyiséget kezel. A társaság operációs rendszere felkészült a kiemelkedő forgalmi időszakokra, ugyanakkor a jelenlegi volumen jól mutatja, hogy az e-kereskedelmi piac dinamikája az év hagyományosan kevésbé kiemelt időszakaiban is jelentősen megterhelheti a csomaglogisztikai hálózatokat.