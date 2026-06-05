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Előre figyelmeztetett a magyar nagybank: leállások jönnek

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A tervezett bankszünnapok ez alkalommal is digitális fejlesztések megvalósításához kötődnek. Az OTP tájékoztatása szerint több elektronikus szolgáltatás kapcsán átmeneti kiesés várható, így bankkártyaproblémák is lehetnek a hétvégén.
VG
2026.06.05, 12:05
Frissítve: 2026.06.05, 12:08

Előre tervezett bankszünnapokról adott tájékoztatást az OTP az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286. §) alapján.

Az OTP banknál több elektronikus szolgáltatás kapcsán átmeneti kiesés várható, így bankkártya-problémák is lehetnek a hétvégén. Fotó: Savvapanf Photo / ShutterstockFotó: Savvapanf Photo /
Az OTP banknál több elektronikus szolgáltatás kapcsán átmeneti kiesés várható, így bankkártyaproblémák is lehetnek a hétvégén / Fotó: Savvapanf Photo / ShutterstockFotó: Savvapanf Photo /

Ezeket a szolgáltatásokat érinti az OTP közelgő bankszünnapjai

Az OTP közlése szerint június 6-án éjféltől várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, köztük az 

  • eBIZ szolgáltatás, 
  • az Electra rendszer, 
  • a Vámpénztár rendszer és
  •  a Webshop. 

A karbantartás ideje alatt az sms-szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása is szünetelhet.

A bank jelezte továbbá azt is, hogy ugyanezen időszakban egyes internet- és mobilbanki funkciók is átmenetileg elérhetetlenné válhatnak.

Fejlesztési munkák miatt június 8-án és június 14-én hajnali 2 órától szintén várhatóan kétórás leállásra kell készülni

Ezekben az időszakokban az üzleti ügyfeleknek elérhető digitális szolgáltatások – az eBIZ, az Electra, a Corporate API szolgáltatás, a Vámpénztár rendszer és a Webshop – mellett az sms-szolgáltatások, valamint az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása sem lesz elérhető. Az OTP arra is felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy a karbantartások idején egyes internet- és mobilbanki funkciók működésében is előfordulhatnak átmeneti fennakadások  – írta cikkében az Origo.

A bankszünnapokkal kapcsolatban a pénzintézeteknek különböző kötelezettségei vannak, többek között az ügyfelek tájékoztatására vonatkozóan. Ez utóbbi részleteiről ebben a cikkben olvashat.

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